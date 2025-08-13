Тестовая блокировка

Из России посупает информация о сбоях в работе приложений WhatsApp и Telegram - блокируются видеозвонки.

Пользователи Московского региона, а также Ростовской и Волгоградской областей, Башкирии и других субъектов РФ жалуются на ужасное качество звука в мессенджерах, помехи при звонках и прерывание связи.

Пользователи WhatsApp и Telegram в России начали сталкиваться с проблемами - "техническими сбоями" при совершении звонков - с начала августа. Источники "Коммерсанта" в телеком-отрасли пояснили, что с 1 августа проводилось тестирование выборочной блокировки звонков в мессенджерах.

Кремль требует полного запрета звонков в популярных мессенджерах, сообщают источники проекта "Осторожно Media" близкие к телекоммуникационному рынку. По их словам, решение принято на государственном уровне и мотивировано необходимостью "борьбы с террористическими угрозами".

В России сейчас "вне закона" большинство популярных мессенджеров – Signal, Viber, Discord. Отправить в "черный список" еще и WhatsApp власти грозятся как минимум с осени 2023 г.

О блокировке популярных мессенджеров и альтернативах - говорим в программе "Лицом к событию" с исполнительным директором Общества защиты интернета Михаилом Климаревым и политиком Михаилом Лобановым.



