Мессенджер WhatsApp прокомментировал попытки российских властей заблокировать голосовую и видео-связь для пользователей сервиса. В заявлении сказано, что российские власти пытаются заблокировать приложение из-за того, что оно "противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение".

В пресс-релизе в соцсети Х мессенджер сообщил, что продолжит делать “всё возможное”, чтобы услуги связи со сквозным шифрованием оставалась доступным для людей по всему миру, включая Россию. В компании не прокомментировали, как будут бороться с блокировками.

Накануне ограничения со стороны Роскомнадзора против голосовой связи в мессенджерах прокомментировал Telegram. В ответ на заявления властей о введении блокировок из-за распространения мошенничества в мессенджерах, в компании заявили, что активно борются с вредоносным использованием своей платформы, "включая призывы к саботажу, насилию и мошенничеству" (цитата по Forbes).

Сообщения о перебоях с голосовой связью в мессенджерах WhatsApp и Telegram поступают в России с начала августа. Позже проблемы начались и у голосовых вызовов. Власти признали, что блокируют часть функций 13 августа. В Роскомнадзоре объяснили меру борьбой с телефонным мошенничеством.

В министерстве цифрового развития России заявили, что WhatsApp и Telegram не сотрудничают с российскими властями. "Доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства", — заявили там.

Ежемесячная аудитория WhatsApp в России достигает 97,5 миллионов человек, писала "Вёрстка", Telegram пользуются 90,5 миллионов человек. Это большинство населения страны. Близкий к Кремлю высокопоставленный источник издания заявил журналистам, что ограничения голосовой связи — первый шаг к полной блокировке мессенджеров в России.