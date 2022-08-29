Прокуратура Ульяновской области потребовала от суда обратить в доход государства имущество бывшего кандидата на пост президента России Максима Сурайкина. Ведомство нашло несоответствия между декларациями о доходах и покупками политика. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В апреле прокуратура потребовала обратить в доход государства земельные участки Сурайкина в Московской области. Речь идёт речь о шести участках в Одинцовском районе, приобретенных депутатом в 2019 году за 82 миллиона рублей. Кроме того, ведомство планирует конфисковать его счета на сумму около миллиарда рублей. Согласно декларации о доходах, с 2018 по 2020 год депутат заработал 29 миллионов.

44-летний Сурайкин — бывший кандидат на выборах 2018 года, он занял в голосовании 7 место, набрав 0,68 процента голосов. Он возглавлял ЦК партии "Коммунисты России", выступавшую на выборах спойлером для КПРФ. До марта 2022 года политик был депутатом и заместителем председателя законодательного собрания Ульяновской области.

В марте, после смещения с поста лидера партии, Сурайкин заявил, что откажется от мандата. Он объяснил это тем, что собрался уехать добровольцем воевать в Донбасс на стороне донецких сепаратистов. 24 августа заявление было удовлетворено голосованием депутатов.

В комментарии "Коммерсанту" политик заявил, что все его доходы подтверждены. Иски прокуратуры он связал с преследованием оппозиции.