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Прокуратура прекратило дело против обнародовавшего записи с пытками во ФСИН программиста

Сергей Савельев

Прокуратура прекратила уголовное дело в отношении белорусского программиста Сергея Савельева, передавшего правозащитникам архив с записями пыток в тюремной больнице и в колониях в России. Копию постановления опубликовал телеграм-канал "Осторожно, новости".

Савельев обвинялся в незаконном получении доступа к охраняемой законом информации. В постановлении, подписанном заместителем прокурора Саратовской области Андреем Корноваровым, сказано, что уголовное дело возбуждено преждевременно, а обстоятельства возможного преступления не выяснены.

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