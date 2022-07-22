Проректор РАНХиГС Иван Федотов отправлен под домашний арест

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест проректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Ивана Федотова, обвиняемого в мошенничестве. Он проходит по одному делу с ректором вуза Владимиром Мау, постановление о домашнем аресте которого было вынесено тем же судом 30 июня.

Руководство РАНХиГС обвиняют в хищении бюджетных средств министерства просвещения при исполнении нацпроекта "Образование" на общую сумму порядка 20 миллионов рублей и фиктивном трудоустройстве в вуз.

Дело, по словам судьи Ксении Пановой, основано на показаниях бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой и на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, в частности телефонной переписки. Сама Ракова была арестована в ноябре 2021 года: по версии следствия, это она пролоббировала выделение РАНХиГС бюджетных средств, которые руководство вуза якобы присвоило.

Ректор Владимир Мау свою вину не признал. Его ходатайство о замене домашнего ареста на выход под залог суд не удовлетворил.

"Дело экономистов" – руководства РАНХиГС и связанное с ним дело против ректора Высшей школы социологии и экономики (так называемой Шанинки) Сергея Зуева – вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Многие комментаторы считают его сфабрикованным. Экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин, комментируя арест Мау в фейсбуке, заметил, что это "самый квалифицированный ученый-экономист из тех, кто был советником Путина в последний период, когда российская экономика росла, двенадцать-пятнадцать лет назад. Вместо того чтобы в тяжелейшей экономической ситуации обратиться к нему за экспертизой – они его арестовали по фейковому делу. Воистину, кого Господь хочет погубить, того он сначала лишает разума", – пишет Сонин.