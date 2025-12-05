Ссылки для упрощенного доступа

Против Льва Шлосберга возбудили новое дело — о "фейках" про армию

В отношении заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга возбуждено новое уголовное дело – о "фейках" про российскую армию. Как сообщили в пресс-службе партии, поводом стал репост публикации в телеграм-канале, сделанный в феврале 2022 года. Содержание поста не уточняется.

8 декабря у политика истекал предельный шестимесячный срок домашнего ареста по делу о "дискредитации" армии. Шлосберг вину не признаёт. Заседание по избранию меры пресечения по новому делу назначено на 5 декабря в Псковском городском суде.

Ранее против Шлосберга уже возбуждали два уголовных дела. По делу о неисполнении обязанностей "иноагента" 5 ноября суд в Пскове приговорил его к 420 часам обязательных работ. Второе дело – о повторной "дискредитации" армии – было связано с публикацией записи дебатов в соцсети "Одноклассники", где политик призывал к скорейшему прекращению огня между Россией и Украиной.

Шлосберг – один из немногих российских политиков, которые остаются в стране и публично выступают против войны.

Россия побеждает в битве дронов
Россия побеждает в битве дронов

