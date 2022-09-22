Мобилизация и обмен

Обмен бойцов Азова на Виктора Медведчука: что это? Усилия международных дипломатов или шаг Путина к переговорам с Украиной и коллективным Западом? Эрдоган как посредник и выгодоприобретатель.

Мобилизация: признание в крахе “спецоперации”. Третья мобилизация в России после Первой мировой войны. Права граждан в свете объявленной мобилизации. Протесты против мобилизации и срочный выезд мужчин призывного возраста за пределы России.

Политолог и аналитик Александр Морозов, правозащитник Сергей Кривенко (“Гражданин и армия”), юрист Максим Оленичев, военный аналитик Сергей Грабский (Киев).

Эфир в 19.05. Ведет программу Елена Фанайлова