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Лицом к событию

Путин как ущерб в особо крупных размерах

Президенты РФ и Сербии на параде к 73-летию Победы над фашистской Германией

В журнале "Профиль" выходит статья, автор которой, Иван Тимофеев, скрупулезно подсчитывает ущерб, который несет Россия от своей военной авантюры. "На момент объявления "спецоперации" ситуация в Донбассе оставалась напряженной, но стабильной. Пик гражданских потерь пришелся на первые годы конфликта (2014–2015), однако затем они фактически сошли на нет. В 2019 и 2020 годах гражданских жертв насчитывалось по девять человек, в 2021-м — семь, а вместе с военными потерями — 160, 44 и 77 соответственно". Идти и спасать было некого. Но вот пошли. Какую цену теперь платят? Об этом бывший "банкир Путина" Сергей Пугачев и политик Геннадий Гудков. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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