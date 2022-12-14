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Путин может снова не выступить с посланием Федеральному собранию

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию (Архивное фото)

Президент России Владимир Путин может не выступить с посланием Федеральному собранию в этом году – в нарушение Конституции России.

Источник ТАСС в парламенте отметил, что к посланию нужно "серьёзно готовиться, а до конца года осталось слишком мало времени". По официальным сообщениям, Путин начал подготовку к посланию ещё в феврале 2022 года, до своего вторжения в Украину. Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков неоднократно обещал, что послание состоится до конца года.

В соответствии с Конституцией России президент обязан обращаться к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

Однако в 2017 году ежегодного послания Путина не было: его перенесли на март 2018 года, ближе к президентским выборам. В публичном поле нарушение Путиным Конституции тогда не вызвало особой реакции. После появления информации об этом в СМИ руководитель юридического отдела ФБК Иван Жданов сказал, что "готовится правонарушение", и заявил, что они обратятся в Генпрокуратуру России. Было ли это сделано, неизвестно.

В противоречие Конституции член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что главный закон страны никаких сроков для президентского послания не устанавливает. Клишас – один из авторов поправок к Конституции, внесённых в 2020 году.

Ранее Путин отменил свою традиционную большую пресс-конференцию. Ежегодной "Прямой линии", в ходе которой Путин отвечал на вопросы россиян, вероятно, также не будет: её даты продолжают переноситься. В ноябре издание РБК писало, что в Кремле ещё не определились, будут ли проводить традиционные эфиры с Путиным – на это среди прочего влияет ход войны в Украине.

  • Большая пресс-конференция президента России традиционно проводится с 2001 года, когда Путин стал президентом. Не было её лишь однажды – в 2005 году.
  • "Прямая линия" с Владимиром Путиным не проводилась в 2004 году, а в 2020 году была объединена с большой пресс-конференцией.
  • По окончании мероприятий провластные СМИ фиксируют продолжительность общения Путина с людьми и количество заданных ими вопросов.
  • Также Путин не будет участвовать в хоккейном матче на Красной площади, который традиционно проходил перед Новым годом.

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