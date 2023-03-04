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Путин заговорил о развале России. Взрывы в Коломне. Диверсанты в Брянской области. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги девятой недели 2023 года

"Русский добровольческий корпус" под Брянском. Кто и зачем устроил рейд "диверсантов" в приграничную с Украиной область? Почему Путин заговорил о распаде России?

Атака дронов по России. Что показал массированный удар беспилотниками по Подмосковью и четырем регионам страны?

Прощание с Бахмутом. Почему ВСУ покидают город, который удерживали больше полугода? Когда ждать контрнаступление украинской армии?

Царская жизнь Алины Кабаевой: вертолетная площадка и много сусального золота. Легко ли угадать архитектурные вкусы и капризы Владимира Путина?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с украинским военным экспертом Олегом Ждановым, российским социологом Виктором Вахштайном и немецким искусствоведом Евгением Урихом.

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