Беспилотники над городом кружатся...

... С тихим шорохом нам под ноги ложатся. «Дождались!» - это была краткая реакция небезызвестного Стрелкова-Гиркина на падение беспилотника в Коломне. Очевидно, «вражеского». Очевидно (даже властям Подмосковья это очевидно) нацеленного на «объект гражданской инфраструктуры». Каковым скорее всего является газокомпрессорная станция Газпрома. Беспилотники также навестили нефтебазу в Туапсе и побывали в Адыгее. С другой стороны, второй партизанский фронт открылся в Беларуси. Да и в РФ есть признаки чего-то подобного. Об этом - военный эксперт Михаил Притула, журналист Юрий Дракохруст, общественный деятель Александр Азаров. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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