Белорусская древесина, несмотря на санкции Евросоюза, продолжает поставляться в страны ЕС. Она может ввозиться под видом казахстанской под фальшивыми документами. Об этом говорится в совместном расследовании "Белорусского расследовательского центра", проекта Украинской службы Радио Свобода "Схемы" и польской "Газеты Выборчей".

Журналисты обнаружили резкий рост экспорта древесины из Казахстана в ЕС в 2023 году. За год ЕС закупил казахстанской древесины почти на 126 миллионов евро. До введения санкций на белорусский лес в 2022 году импорт из Казахстана был почти нулевой, отмечают расследователи.

Наибольшая часть поставок идет в ЕС через Польшу. Импорт в эту страну в прошлом году вырос почти в пять раз по сравнению с 2022-м: с 14 до почти 68 миллионов евро. В Латвию экспорт вырос с 3,5 до 11 миллионов. Литва сократила импорт, но всё равно сохранила его на уровне 5,5 миллиона евро.

Журналисты получили доступ к накладным одной из партий такого товара. Документ содержал признаки подделки. Представитель польского импортёра заявил журналистам, что не подписывал бумаги и намерен обратиться в полицию.

Москва и Минск были основными поставщиками лесной продукции для ЕС. Евросоюз рассчитывал сократить доходы режимов Владимира Путина и Александра Лукашенко на миллиарды евро, запретив покупать у них лесоматериалы. В 2022 году расследователи выпустили материал о перемаркировке российской и белорусской продукции в центральноазиатскую. В материале отмечалось, что по статистике импорт древесины в ЕС из Казахстана вырос после введения санкций в 74 раза. Из Кыргызстана — в 18 тысяч раз.