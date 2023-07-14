РБК: задержан администратор телеграма "Кремлёвская прачка" Поляков

В Москве задержали администратора телеграм-канала "Кремлевская прачка" Михаила Полякова. По предварительным данным, его подозревают в вымогательстве у влиятельных политиков и бизнесменов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД.

Телеграм-канал "База" пишет, что Поляков – бывший полковник ФСБ. Некоторые СМИ связывают его с телеграмами "Силовики" и Brief, но собеседник "Базы" отметил, что корректнее было бы назвать его человеком, который имел отношение к управлению каналов "Кремлевская прачка" и "Незыгарь".

У "Кремлёвской прачки" более 260 тысяч подписчиков.

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