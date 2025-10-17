Ссылки для упрощенного доступа

Росфинмониторинг заблокировал счета журналистке Ксении Лученко и историку Павлу Сюткину

Росфинмониторинг обновил реестр лиц, против которых в России возбуждены дела по статьям об экстремизме и терроризме. Ведомство блокирует таким людям банковские счета и карты. В реестр попадают по ходатайству следствия или решению суда, часто только из него становится известно о возбуждении против человека уголовного дела.

В реестр попали зампред партии "Яблоко" Максим Круглов, историк русской кухни Павел Сюткин и журналистка и ведущая телеграм-канала "Православие и зомби" Ксения Лученко. Всех их обвиняют в распространении фейков о российской армии, Лученко находится за границей.

Фейками российские суды признают любую информацию о действиях военных, не соответствующую официальной позиции властей — часто противоречивой. Чаще всего обвиняемым вменяют в вину сообщения о гибели гражданского населения в результате действий российских военных.

