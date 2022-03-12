Роскомнадзор начал уведомлять россиян о блокировке Instagram

Роскомнадзор начал через портал "Госуслуги" уведомлять россиян о блокировке на территории страны сервиса Instagram.

Блокировку объясняют тем, что "руководство социальной сети вопреки международному праву впервые в истории и только в отношении россиян разрешило призывы к насилию".

Вместо Instagram россиянам предлагают переходить в "Одноклассники" и VK.

В компании Meta, владеющей Instagram, в пятницу пояснили, что изменили правила, касающиеся проклятий в адрес российской армии, только на территории Украины, куда российская армия вторглась 24 февраля. При этом в компании подчеркнули, что не потерпят русофобии и любой дискриминации граждан России.

Instagram в России заблокируют с 14 марта. Как отмечали в Роскомнадзоре, активным пользователям дано время для переноса фото- и видеоматериалов в другие социальные сети.

Ранее Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta – материнскую компанию социальных сетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp – экстремистской организацией. От суда отдельно потребовали заблокировать Instagram.