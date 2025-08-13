Роскомнадзор подтвердил блокирование в России голосовых вызовов в приложениях WhatsApp и Telegram. "Частичное ограничение звонков" в иностранных мессенджерах, как утверждается, проводится для "противодействия преступникам".

Сообщения о перебоях с голосовой связью в мессенджерах поступают с начала августа. Издание "Осторожно, медиа" во вторник сообщило, что решение о блокировке политическое и принято "на самом верху". Сообщалось, что его могут лоббировать российские сотовые операторы, обеспокоенные сокращением доходов от обычных телефонных звонков.

Ежемесячная аудитория WhatsApp в России достигает 97,5 миллиона человек, писала "Вёрстка", Telegram пользуются 90,5 миллиона человек. Это большинство населения страны. Издание писало, что российские власти рассматривают возможность блокировки WhatsApp и Telegram, в том числе для создания рынка для поддержанного государством мессенджера Max.

В РКН утверждают, что за исключением ограничения звонков, никаких иных ограничений функционала в Telegram и WhatsApp не вводится. В ведомстве объяснили меру борьбой с телефонным мошенничеством.

В Минцифры в среду заявили, что звонки в Telegram и WhatsApp будут восстановлены, если они "начнут соблюдать российское законодательство". Ранее мессенджеры обвинялись в отказах предоставлять информацию по запросам силовых структур и несоблюдении правил работы иностранных интернет-компаний в стране.