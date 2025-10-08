Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Роскомнадзор составил протокол на Бориса Гребенщикова за публикацию видео с песней Окуджавы

Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Роскомнадзор составил протокол на музыканта Бориса Гребенщикова, обвинив его в нарушении законодательства об иностранных агентах. Поводом стал пост в социальных сетях без упоминания о том, что власти признали его иностранным агентом. Об этом сообщила пресс-служба петербургских судов.

Как передаёт "Ротонда", речь идёт о записи в канале группы "Аквариум" с исполнением Гребенщиковым песни "Былого нельзя воротить" Булата Окуджавы. Адвокат Гребенщикова сообщила, что музыкант не владеет каналом и не совершал вменяемое правонарушение.

Запись с песней, в частности, выложена в канале группы в инстаграме в начале августа. Гребенщикову грозит штраф до 50 тысяч рублей.

71-летний Гребенщиков — один из самых известных российских музыкантов. Он публично выступает против российского вторжения в Украину. Минюст включил его в реестр так называемых иностранных агентов в июне 2023 года. До этого его оштрафовали по обвинению в дискредитации российской армии. Основатель "Аквариума" уехал из России и играет в зарубежных турах с проектом БГ+.

Материалы по теме

Путин грозит Европе
Embed
Путин грозит Европе

No media source currently available

0:00 0:20:30 0:00

Путин грозит Европе

Речь президента на "Валдае"


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG