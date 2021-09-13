Роскомнадзор заблокировал сайт Михаила Ходорковского о выборах

Роскомнадзор заблокировал сайт бизнесмена Михаила Ходорковского duma.vote – там была собрана информацию о кандидатах на выборы в Госдуму, написало издание Daily Storm. Ресурс был аналогом "Умного голосования", доступ к которому также ограничен.

Сайт Ходорковского попал в реестр запрещенных на основе постановления Генеральной прокуратуры от 10 сентября. Ведомство считает, что там содержатся призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности. Ранее были заблокированы другие проекты бизнесмена, в том числе несколько медиа.

В начале сентября Роскомнадзор начал блокировать приложение "Навальный" и сайт "Умное голосование", а также потребовал от Apple, Google, Cloudflare и Cisco удалить его из своих онлайн-магазинов и поисковой выдачи.

В июне Роскомнадзор ограничил использование в России двух VPN-сервисов — Opera VPN и VyprVPN. В сентябре блокировка затронула еще шесть сервисов — NordVPN, ExpressVPN, IPVanish, Hola, VPN Unlimited и Speedify. На этом фоне в России стали дорожать услуги VPN-сервисов.

В августе Центробанк сообщил, что Роскомнадзор может заблокировать еще четыре VPN-сервиса — Psiphon, Tunnelbear, Thunder и Redshield.

Закон об изоляции российского сегмена интернета подразумевает возможность отключения рунета от глобального интернета в случае неких угроз.