Роскомнадзор заблокировал в России музыкальный сервис Last.fm

Роскомнадзор 9 марта заблокировал в России доступ к музыкальному сервису Last.fm. Его сайт попал под ограничение из-за страницы с песней украинского исполнителя Jalsomino "Чернобаевка". На это обратил внимание правозащитный проект "Роскомсвобода".

Музыкальное приложение позволяет пользователям делиться друг с другом прослушанной музыкой с помощью плагинов для медиаплееров и стримингов. Теперь оно не доступно в России без VPN. Какое ведомство или суд приняло решение о блокировке — неизвестно.

Песня "Чернобаевка" посвящена боям за аэродром в одноимённом посёлке в Херсонской области Украины, где российская армия, по заявлениям Киева, несколько раз несла тяжёлые потери людей и техники после ударов ВСУ. Текст песни наполнен оскорбительными названиями россиян и называет посёлок местом силы и воли.

В 2019 году Роскомнадзор уже блокировал Last.fm в России за песню чеченского барда Тимура Муцураева. В 2015 сервис запрещался на территории страны за песню "Убей мента" группы "Психея".