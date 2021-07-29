Росрыболовство отозвало претензию к "Норникелю" за разлив топлива

Енисейское территориальное управление Росрыболовства отозвало претензию к "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) о возмещении вреда водным биоресурсам на сумму 3,6 миллиарда рублей. Речь идет о разливе более 20 тысяч тонн дизельного топлива в Норильске в мае 2020 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо ведомства.

Росрыболовство предлагало "Норникелю", чьей структурой является компания НТЭК, компенсировать 3,6 миллиарда рублей. Эта сумма была рассчитана исходя из потери более восьми миллионов тонн водных биоресурсов. Общий ущерб определил Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Причиной отказа от претензий стал незначительный перерасчет объема вреда.

В ответном письме ведомству НТЭК заявляет, что расчет причиненного вреда не соответствует законодательству, а также методике самого Росрыболовства. В подтверждение несоответствия приводятся результаты исследований специализированных научных учреждений. В них оценка влияния разлива топлива значительно отличается от расчетов ВНИРО.

По данным сотрудников Сибирского отделения РАН, вред, нанесенный рекам Далдыкан и Амбарная, куда попало топливо, составляет около двух миллионов рублей. Ущерб от потенциальной полной гибели живых организмов в этих реках и озере Пясино оценивается в 52 миллиона рублей.

29 мая 2020 года в результате аварии на резервуаре "ТЭЦ-3", принадлежащей "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) произошел разлив 20 тысячи тонн топлива. По поручению президента России Владимира Путина 3 июня в Норильске объявили режим ЧС федерального масштаба.

Причины аварии на "ТЭЦ-3" расследовала комиссия Ростехнадзора. Она выявила нарушения при строительстве и эксплуатации резервуара, некачественный контроль за состоянием сооружения, а также недоработки при проведении экспертизы промышленной безопасности.

В октябре 2020 суд приговорил бывшего главу Норильска Рината Ахметчина к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработной платы по обвинению в халатности из-за инцидента на "ТЭЦ-3".

В марте этого года НТЭК выплатила 146 миллиардов рублей в качестве полной компенсации вреда экологии, причиненного разливом топлива.