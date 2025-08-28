Россия нанесла удар по Украине более чем 600 дронами и ракетами

Россия в ночь на 28 августа нанесла по Украине удар более чем 600 дронами и ракетами. Атака затронула сразу несколько регионов, в Киеве 10 человек погибли, в Винницкой области 29 населённых пунктов остались без света.

В Киеве в результате удара 10 человек погибли, десятки ранены, сообщает РБК-Украина. В Дарницком районе на востоке города в результате атаки разрушен подъезд пятиэтажного жилого дома. Разбор завалов продолжается. Всего по городу к ликвидации последствий удара привлечены 500 спасателей и 1000 полицейских.

Российские источники сообщают об атаках на несколько промышленных предприятий в городе, в том числе Киевский радиозавод и авиационный завод Антонова. Официальных подтверждений этому нет.

В Ивано-Франковской и Хмельницкой областях дроны атаковали военные аэродромы, сообщают российские источники. О последствиях ударов не сообщается.

Всего в атаке использовались 598 ударных беспилотников и целей-имитаторов, 20 крылатых, 9 баллистических и 2 аэробаллистические ракеты, отчиталась утром украинская армия, сообщалось, что налёт продолжается. Утверждается, что из 629 целей 589 были сбиты ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар демонстрирует нежелание Москвы к подписанию мирного соглашения.

"Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Выбирает продолжать убийства, а не заканчивать войну", — заявил он. Украинская армия в ночь на четверг атаковала дронами несколько российских регионов и аннексированный Крым.