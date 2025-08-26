"Это наше, наша пушка". Как на фронте работает украинская САУ "Богдана"

Самоходная артиллерийская установка "Богдана" – едва ли не самый яркий пример развития оборонно-промышленного комплекса Украины во время полномасштабной войны России. В 2022 году первое украинское самоходное орудие калибра 155 мм (стандарт артиллерии НАТО) находилось на стадии испытаний, а сейчас на фронт ежемесячно поступают десятки таких машин. Журналисты проекта украинской службы Радио Свобода Донбасс.Реалии провели один день с расчетом "Богданы" в 48-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ в Харьковской области.

"Дайте небо", – просит артиллерист с позывным "Степаныч", военнослужащий 48-й ОАБр. В это время он сидит за рулем старенького внедорожника, который едет по полевой дороге. Через мгновение голос по рации отвечает: "Небо чистое". Это означает, что ни одного российского разведывательного БПЛА поблизости нет. Машина сворачивает в одну из неприметных посадок, в которой спрятана САУ "Богдана".

Военные разгружают бочки с водой, а затем поступает привычная команда: "К бою!" САУ выезжает из укрытия, делает несколько выстрелов и быстро прячется, пока небо все еще остается "чистым".

"Это наше, наша пушка. Не дядя Сэм дал или европейцы, и мы можем. Да, у нас свое есть!" – отвечает "Степаныч" на вопрос о работе с оружием украинского производства.

"Второй снаряд в цель. Цель мы поразили. Это была живая сила, пехота, сейчас штурмы на нашем направлении. Цель поражена, и так каждый день", – рассказывает военнослужащий 48-й ОАБр с позывным "Святой". По его словам, "второй снаряд в цель" – это хороший показатель меткости, ведь так отработать сможет не каждое орудие.

Полномасштабное вторжение ВСУ встретили с одной экспериментальной "Богданой" на вооружении. Сейчас, согласно открытой информации, Украина производит около 30 таких установок в месяц.

"Мы ездим по лесам, полям, прячемся в дождь, снег, мороз. Машина хорошая, шасси хорошее. Мы много времени жили в ней просто в кабине, разные были условия", – рассказывает военнослужащий 48-й ОАБр с позывным "Белый".

Этот расчет САУ "Богдана" уже успел повоевать на многих направлениях, на юге и востоке Украины. Сейчас он – в Харьковской области.

"На "Богдане" я уже работаю более двух лет. Показала себя довольно хорошо. Нужны были и ремонты, но все ремонтируем, грубо говоря, сами", – говорит "Святой". По словам артиллеристов, только более сложные неисправности оперативно устраняет сервис завода-производителя САУ. В этом и заключается большое преимущество оружия украинского производства.

"Бывало, что рук не хватало. Я с ребятами через командование связывался с сервисом, просто брал деталь, ехал к ним, мог даже и 100 километров преодолеть, но при этом через 5-6 часов пушка уже была отремонтирована", – вспоминает "Степаныч".

Еще несколько лет назад синонимом самоходной артиллерии была маневренность: выстрел и быстрая смена позиции. Сейчас из-за российских дронов в приоритете меньше передвижений и больше маскировки.

"Год назад мы работали возле Никополя, стояли на разных направлениях, там было больше переездов, больше движения, здесь немного изменили тактику", – рассказывает военнослужащий 48-й ОАБр с позывным "Фокс".

Его сослуживец "Святой" добавляет, что боевые действия на разных участках фронта несколько отличаются: "На каждом направлении нужно подстраиваться под войну. В Донбассе нам больше мешали FPV-дроны, КАБы. Здесь такая угроза тоже есть, но она меньше. В основном против нас работает артиллерия врага".

Несмотря на засилье разведывательных и ударных дронов, военные убеждены: артиллерия останется весомой составляющей на поля боя. "Дрон все-таки привязан к радиочастотам. Рано или поздно специалисты найдут решение, будут глушить или еще что-то. А мы дернули за шнурок, и смерть полетела вперед: ничего уже не поделаешь", – уверен "Белый".

За годы войны, говорят артиллеристы, усталость, конечно, накапливается, но и мотивация никуда не девается.

"После Бучи, Ирпеня, вспоминаю, когда они уже были у твоих дверей… не хочу, чтобы это вернулось снова. Тем более, у меня два сына. Одному было 15 лет, когда война началась, а сейчас ему 19. То есть ему тоже придется... Так что уж лучше такие, как я, как-то это дотянем, чтобы потом меньше пришлось их уничтожать", – рассуждает "Степаныч".

Его боевой товарищ "Белый" считает, что мужчинам старшего возраста психологически на войне несколько легче, чем молодым. "Им бы сейчас жить, на гитарах играть, на мотоциклах гонять, а они здесь сидят в блиндажах посреди леса. Каждый день одно и то же. Я – человек постарше, и по себе вижу, что мне легче, чем молодым ребятам", – говорит "Белый". По его словам, одним из важных мотивационных моментов для военных является своевременный и заранее согласованный отпуск. "У нас с отпусками больших проблем нет. Но я знаю, что многие вообще за год могут ни разу в отпуск не уйти. Когда у человека есть какой-то маяк, что нужно выдержать месяц, два или три, а дальше будет 15 дней [отпуска], я отдохну, семью увижу, тогда, мне кажется, будет гораздо легче и воевать, и проблем с самовольным оставлением части будет меньше".