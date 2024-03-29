В Румынии рядом с приграничным с Украиной городом Брэила обнаружены обломки, предположительно, принадлежащие беспилотному летательному аппарату. Это произошло вечером 28 марта после российского удара по Украине.

Обломки найдены в поле на Большом острове Брэила в русле Дуная. Поле, куда, предположительно, упал дрон, находится в 23 километрах от границы с Украиной, сообщает пресс-релиз министерства обороны Румынии. В тексте не говорится, кому мог принадлежать дрон и какого типа он был.

В прошлом году на территории Румынии обнаружили обломки четырёх беспилотников, напоминает Румынская служба Радио Свобода. Одним из них был российский дрон-камикадзе "Шахед". Остальные, предположительно, — разведывательными аппаратами.

Из-за российских ударов по Одесской области жители приграничных районов несколько раз вынуждены были эвакуироваться. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявлял о недопустимом нарушении Россией суверенного воздушного пространства.

Российские войска ночью 29 марта атаковали Украину 99 ракетами и беспилотниками, сообщила украинская армия. В результате массированного удара были повреждены энергетические объекты в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской и Черновицкой областях.

Российское министерство обороны заявило, что поражены все намеченные цели. Украинское — что сбиты 84 ракеты и дрона.