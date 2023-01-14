Россия включила в чёрный список главу МИД Британии — за "демонизацию" РФ

МИД России включил в чёрный список министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли и начальника британского Генштаба Патрика Сандерса. Сообщение об этом опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Всего в списке 36 человек, включая представителей руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности. Полный список МИД публиковать не стал, но заявил, что готов предоставить его Лондону, если получит соответствующий запрос.

"Будем готовы информировать британские власти и общественность о тех, кто потворствует враждебному курсу, нацеленному на демонизацию нашей страны, и попыткам её международной изоляции", — говорится в сообщении.

О том, что Москва расширила санкционный список Великобритании, стало известно 12 января. Имена лиц, попавших под ограничения, тогда не публиковались.

Последний раз Россия расширяла санкции против Великобритании в сентябре прошлого года.

Решение о расширении санкций последовало вскоре после того, как стало известно, что Лондон собирается поставить Киеву партию современных тяжёлых боевых танков Challenger II.

МИД Великобритании сообщение российской стороны пока не комментировал.

Великобритания с самого начала войны России с Украиной оказывает Киеву поддержку. Лондон ввёл санкции против Москвы и российских олигархов. Королевство регулярно выступает с жёсткой критикой Кремля за его агрессию по отношению к Украине и её жителям.

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