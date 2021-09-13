Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Словакией и Кенией 

С 21 сентября Россия возобновит прямое авиасообщение с Испанией, Словакией, Ираком и Кенией, сообщает правительство РФ.

Самолёты в Испанию буду вылетать из Москвы в Мадрид и Барселону четыре раза в неделю, в Малагу и Аликанте – два раза в неделю. Из российской столицы также можно будет дважды в неделю улететь прямым рей сом в столицу Кении Найроби и в столицу Ирака Багдад. В Братиславу (Словакия) будет организовано четыре рейса в неделю из Москвы и два – из Санкт-Петербурга.

Так же начиная с этой даты можно будет улететь в Турцию и Египет из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

С августа 2020 года Россия восстановила прямые рейсы с несколькими десятками государств. Но в большинство из них прилететь с туристическими целями все еще нельзя.