Швеция высылает пять российских дипломатов за ведение деятельности, несовместимой с их дипломатическим статусом. Об этом во вторник сообщил шведский МИД. По данным ведомства, россияне занимались в Швеции сбором разведданных.
"Пяти сотрудникам посольства России было предложено покинуть Швецию в связи с действиями, несовместимыми с Венской конвенцией о дипломатических отношениях", — цитирует агентство Reuters сообщение шведского министерства.
Посол России в Швеции Виктор Татаринцев отказался комментировать решение шведских властей.
Москва пообещала ответить на действия Стокгольма.
Телеканал SVT обращает внимание, что решение о высылке российских дипломатов принято после выхода в ряде шведских СМИ журналистского расследования о российских разведчиках в Швеции и других странах Северной Европы. МИД России называл публикации провокацией.
Предыдущий раз Швеция высылала трёх российских дипломатов в апреле прошлого года в связи с нападением России на Украину. Москва ответила зеркально.
Ранее в этом месяце о высылке 15 сотрудников российского посольства заявила Норвегия. По данным норвежского МИД, все они были сотрудниками разведки, работающими под дипломатическим прикрытием.
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