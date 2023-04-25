Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Швеция высылает пять российских дипломатов

Швеция высылает пять российских дипломатов за ведение деятельности, несовместимой с их дипломатическим статусом. Об этом во вторник сообщил шведский МИД. По данным ведомства, россияне занимались в Швеции сбором разведданных.

"Пяти сотрудникам посольства России было предложено покинуть Швецию в связи с действиями, несовместимыми с Венской конвенцией о дипломатических отношениях", — цитирует агентство Reuters сообщение шведского министерства.

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев отказался комментировать решение шведских властей.

Москва пообещала ответить на действия Стокгольма.

Телеканал SVT обращает внимание, что решение о высылке российских дипломатов принято после выхода в ряде шведских СМИ журналистского расследования о российских разведчиках в Швеции и других странах Северной Европы. МИД России называл публикации провокацией.

Предыдущий раз Швеция высылала трёх российских дипломатов в апреле прошлого года в связи с нападением России на Украину. Москва ответила зеркально.

Ранее в этом месяце о высылке 15 сотрудников российского посольства заявила Норвегия. По данным норвежского МИД, все они были сотрудниками разведки, работающими под дипломатическим прикрытием.

Больше новостей Радио Свобода:

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG