Швеция высылает пять российских дипломатов за ведение деятельности, несовместимой с их дипломатическим статусом. Об этом во вторник сообщил шведский МИД. По данным ведомства, россияне занимались в Швеции сбором разведданных.



"Пяти сотрудникам посольства России было предложено покинуть Швецию в связи с действиями, несовместимыми с Венской конвенцией о дипломатических отношениях", — цитирует агентство Reuters сообщение шведского министерства.

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев отказался комментировать решение шведских властей.

Москва пообещала ответить на действия Стокгольма.

Телеканал SVT обращает внимание, что решение о высылке российских дипломатов принято после выхода в ряде шведских СМИ журналистского расследования о российских разведчиках в Швеции и других странах Северной Европы. МИД России называл публикации провокацией.



Предыдущий раз Швеция высылала трёх российских дипломатов в апреле прошлого года в связи с нападением России на Украину. Москва ответила зеркально.



Ранее в этом месяце о высылке 15 сотрудников российского посольства заявила Норвегия. По данным норвежского МИД, все они были сотрудниками разведки, работающими под дипломатическим прикрытием.

Больше новостей Радио Свобода: