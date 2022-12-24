Как война в Украине бьет по кошельку российского обывателя? Не заморозит ли власть на все сто процентов частные средства граждан, чтобы пополнить дефицитный бюджет 2023 года?

Владимир Путин и Сергей Шойгу намерены увеличить численность российской армии до полутора миллионов человек. Министр обороны предложил повысить предельный возраст призыва в армию для срочников до 30 лет. Зачем это Путину и Шойгу?

Жизнь в трехмиллионном Киеве без света и тепла под ракетно-бомбовыми ударами российской армии. Как живет столица Украины после трехсот дней противостояния с врагом?

Путин прилетел к Лукашенко в Беларусь впервые за три года. Насколько Москва глубоко вошла в финансовую и экономическую структуру Минска, что это уже можно назвать поглощением одной страны другой?

На чем улететь из России? Больше половины всех пассажирских самолетов арендованы у международных компаний. Как западные санкции превращают конфискованные Кремлем Boeing и Airbus в металлолом.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с киевским политическим публицистом Матвеем Ганапольским, финансовым аналитиком и экономистом Владиславом Жуковским, командиром экипажа аэробуса А-320, пилотом Андреем Литвиновым и белорусским оппозиционным политиком Павлом Латушко.

Видеоверсия программы