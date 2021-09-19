Россиянка в Израиле вновь смогла проголосовать дважды

Гражданка России Юлия Ильинская, живущая в Израиле, вновь смогла несколько раз проголосовать на выборах. Она написала об этом в фейсбуке.

Ильинская предположила, что ей удалось из-за того, что в систему, которая предотвращает возможность повторного голосования, вносятся данные российских внутренних паспортов. Их номера не совпадают с номерами загранпаспортов, по которым голосуют россияне за границей.

Летом прошлого года Ильинская рассказала, что смогла в Израиле трижды проголосовать по поправкам к Конституции – в посольстве России в Тель-Авиве, генконсульстве в Хайфе и дистанционно. Ильинская утверждает, что таким образом хотела показать уязвимость системы электронного голосования для подтасовок.

В России против Ильинской возбудили уголовное дело о незаконном получении бюллетеня для голосования. Она была заочно арестована. Позднее Мосгорсуд отменил постановление о заочном аресте Ильинской.

В России за голосование больше двух раз грозит уголовное наказание до четырёх лет тюрьмы.

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