Украина обменяла священника УПЦ МП на 28 военнопленных

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что Киев передал России двух священников Украинской православной церкви Московского патриархата.

По его словам, один из священников был обменян на 28 украинских военнопленных. На каких условиях был обменян второй священник, не уточняется.

Российские власти сообщение не комментировали.

Также Василий Малюк заявил, что СБУ начала "комплексные контрразведывательные мероприятия" против УПЦ МП в прошлом году. Священники подозревались в сотрудничестве с Москвой. В результате были возбуждены уголовные дела в отношении 61 священнослужителя. По ним уже вынесено семь приговоров. 19 священников были лишены украинского гражданства.