Украина обменяла священника УПЦ МП на 28 военнопленных

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что Киев передал России двух священников Украинской православной церкви Московского патриархата.
По его словам, один из священников был обменян на 28 украинских военнопленных. На каких условиях был обменян второй священник, не уточняется.
Российские власти сообщение не комментировали.
Также Василий Малюк заявил, что СБУ начала "комплексные контрразведывательные мероприятия" против УПЦ МП в прошлом году. Священники подозревались в сотрудничестве с Москвой. В результате были возбуждены уголовные дела в отношении 61 священнослужителя. По ним уже вынесено семь приговоров. 19 священников были лишены украинского гражданства.
- УПЦ – одна из двух крупнейших православных религиозных организаций Украины, наряду с автокефальной ПЦУ. После начала войны УПЦ заявила о "независимости" от Московского патриархата, однако эта независимость не оформлена юридически. Власти считают, что ряд священников и иерархов УПЦ де-факто занимают пророссийскую позицию.
- СБУ проводит обыски и другие проверки в монастырях и храмах УПЦ. По заявлению украинских спецслужб, в ходе обысков они находят пророссийскую литературу и улики, позволяющие заподозрить клириков в сотрудничестве с российской армией и ФСБ. 1 апреля суд в Киеве отправил наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Украинской православной церкви Павла (Лебедя) под домашний арест. Его подозревают в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российской агрессии.
- Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своём недавнем докладе отметило, что действия украинских властей в отношении УПЦ могут носить дискриминационный характер. МИД Украины в ответ призвал ООН воздержаться от несбалансированных политических оценок.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.