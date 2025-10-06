Российский беспилотник попал по роддому в Сумах

Российский беспилотник днём 6 октября попал в крышу роддома в городе Сумы, произошёл пожар. В этот момент в городе действовала воздушная тревога, персонал и пациенты спустились в укрытие, никто не пострадал, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Видео атаки выложил в фейсбуке глава региональной областной администрации Олег Григоров.

На момент атаки в здании находились 11 детей, 35 пациенток, 120 работников. Как передаёт "Громадское телевидение", одной работнице, 60-летней женщине, оказали помощь на месте из-за стресса после взрыва.

Пожар потушен, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Москва удар не комментировала. Россия традиционно отрицает попадания дронов, ракет и бомб по гражданским объектам, обычно заявляя, что их повредили средства украинской ПВО.