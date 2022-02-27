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Руководство ЕС сообщило о 300 тысячах беженцев из Украины с четверга

Беженцы из Украины на территории Польши

Ведомство по внутренним делам Евросоюза сообщило в воскресенье, что границу со странами ЕС из Украины с начала российского военного вторжения в эту страну пересекли, по меньшей мере, 300 тысяч украинских беженцев.

В руководстве ЕС при этом отмечают, что ожидают ещё большего наплыва людей.

Погранслужба Польши сообщила 27 февраля, что с четверга госграницу со стороны Украины пересекли около 200 тысяч человек. Всем им оказывается помощь на польской территории. "Только за субботу из Украины прибыли свыше 77 тысяч человек", - отметил глава Погранслужбы Томаш Прага. Также в ведомстве отметили, что с полуночи 27 февраля до 7 часов утра границу пересекли свыше 28 тысяч человек.

Польша, в которой до начала российского вторжения уже проживало порядка полутора миллионов украинцев и которая выражала решительную поддержку властям в Киеве, приняла наибольшую долю беженцев из Украины. Волонтёры в Польше организуют доставку беженцам гуманитарной помощи и содействие в перевозке этих людей.

Тысячи людей едут в другие граничащие с Украиной страны. "Число беженцев из Украины, которые пересекли границу в Польшей, Венгрией. Румынией, Молдовой и другие стран растёт и достигло, по последним данным, 368 тысяч", - сообщает AFP со ссылкой на верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

В Германии компания-оператор железных дорог организуют с воскресенья бесплатный провоз украинских беженцев – с территории Польши в ФРГ. Сейчас между Германией и Польшей ежедневно курсируют примерно шесть поездов, но их число и объем перевозок планируется увеличить.

Австрия также анонсировала содействие в бесплатной перевозке по железной дороге людей, покидающих Украину из-за боевых действий.

В странах Европы с середины минувшей недели продолжаются крупные акции против войны и в поддержку Украины, столкнувшейся с российской агрессией. В Берлине на Марш солидарности с Украиной в воскресенье, по данным полиции. собрались свыше 100 тысяч человек. Многие из них пришли с символикой сине-жёлтых цветов украинского государственного флага.

Многотысячная акция в поддержку Украины 27 февраля прошла также на центральной Вацлавской площади Праги. Ранее в городе прошла акция против действий российских властей в Украине у посольства России, на площади Немцова.

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