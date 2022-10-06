"Русская Марлен Дитрих". Соцсети об отъезде Пугачёвой

Алла Пугачёва, которая в середине сентября буквально взорвала Рунет своим постом о статусе иностранного агента Максима Галкина и войне против Украины, снова покинула Россию, а в ответ на комментарии её отъезда написала в инстаграме ещё один резонансный пост.

В соцсетях многие восхищаются Пугачёвой.

Михаил Ходорковский:

Сложно быть моральным авторитетом там, где подзабыли, что такое мораль.

Алла Борисовна – лучшая!

Артемий Троицкий:

Хорошо сказала. Да, есть уловимая разница между холопами и рабами: рабы подчиняются беспрекословно.

Наташа Влашенко:

Я бы тоже не хотела, чтобы меня любили стукачи, ваятели коллективных писем, люди, готовые на все ради грязной конкуренции или просто не думающие собственной головой ( что совсем не лучше)

Тут она права: кесарю- кесарево, слесарю- слесарево

Николай Полозов:

История повторяется в удивительных деталях, конечно.

Как, оказалось, каждый рейх обязан иметь свою Марлен Дитрих.

Конечно, вдогонку идёт и много враждебных реплик.

Захар Прилепин:

Алла Борисовна считает холопами советских людей. По сути - считает холопской страну, которая ее полюбила и вознесла до небес.

Знаю по этому поводу одну историю показательную.

Как-то, в самом начале 90-х, в Москву приехали Мик Джаггер, и ещё несколько рок-звёзд первой величины, не помню имён, да и не важно. Допустим, Элтон Джон и Крис Ри.

И принимающая сторона устроила ужин: с одной стороны, значит, Джаггер и Элтон с Крисом, а с другой - Пугачева и Леонтьев.

Это, конечно, само по себе было диковато - собирать такую компанию: на встречу с Джаггером надо было звать Майка Науменко и Цоя - они б, в конце концов, разговорились и нашли б общий язык; ну да ладно, не о том речь.

Прошла, короче, встреча, все расстались, и, усаживаясь в машину, Алла Борисовна поделилась:

- Вот кем бы я была, если бы не совок.

Да нет, Алла Борисовна, если б не совок - ты была бы тем, чем сейчас и являешься.

Никем.

А за 30 лет без совка никто из вас в Мика Джаггера так и не обратился.

Из всенародных звезд вы обратились во всенародный стыд.

Нет тут никаких холопов больше. Свободные люди делают свободный выбор.

Дмитрий Аграновский:

Пугачева - это Ельцин в юбке, символ всего самого мерзкого за последние 30 лет.

Люсинэ Аветинян:

Иллюстрация к тезису, что старость к человеку приходит иногда с мудростью, а иногда в гордом одиночестве...

Сидела бы уже молча, хабалка, но видно совсем ей невтерпеж, решила выразить свое "фи" народу, за счет которого жила и жировала. Правда, для безопасности она сначала свалила из страны, выставив свой лубочный пряничный замок в Грязи на продажу... интересное развитие поговорки "из грязи в князи", только в данном случае из Грязи в болотную жижу забвения...

Была хабалкой, хабалкой и осталась, хитрая, практичная, но безмозглая. Ибо человек, обладающий хоть каким-то когнитивными возможностями, всегда знает, когда и что можно говорить, а когда следует просто заткнуться. Наслаждайтесь, вот она примадонна из сельпо, ее абсолютная квинтэссенция в трех предложениях, ею же написанных...

Марина Ахмедова:

Очень взрослая женщина, не справившись с обидой на страну, заявила, что она терпеть не могла половину страны, которая, по ее мнению, ее ненавидит. Но страна не ненавидит Аллу Борисовну, и если той слышится зубовный скрежет, то это ее собственные челюсти ходят от обиды на прошедшую к ней народную любовь. Утешает себя тем, что ее ненавидят. Но ненависть - сильное чувство, его нужно ещё заслужить, а Алла Борисовна, называющая холопами тех, кто ее любил, вряд ли способна ее вызывать. Скорее ее сейчас жалеют и не уважают. А это обидно, да

Борис Рожин:

Опять народ не тот попался. Да что ж такое...

Еще один безусловный плюс СВО - наконец то распрощались с Пугачевой.

Некоторые считают, что отъезд всей этой сволочи это проблема. Это в корне ошибочное мнение - это отличная возможность для частичного очищения культурной жизни страны от подобного гнилья и раскупорки социальных лифтов.

Ярослав Белоусов:

Уже сейчас видно очищение российского культурного пространства от носителей «повесточки». Кто-то бежал за бугор, кому-то не дают организовать концерты. Процесс идет, а происходящее с Пугачевой — яркое доказательство крушения идолов западного декаданса и фиктивного россиянства (кстати, стоит обратить внимание на реакцию опполибералов на заявления «примадонны» - вскрылась их глубинная культурная солидарность).

Тем временем говорят, что песни Пугачёвой снимают с ротации на радио.

Игорь Царейкин:

По неподтвержденным данным, песни Пугачевой сняты со всех радиостанций России. Не удивлюсь, если сие соответствуют действительности. Только зря суетятся бедолаги, с восторгом прыгая на грабли. Пройдет время, ни одного имени хулителя не вспомнят. А Алла Борисовна останется.

Кирилл Шулика:

«Русская медиагруппа» сообщила, что в эфире «Русского радио» нет песен Аллы Пугачевой, поскольку певица давно не выпускала новые композиции.

Говоря об исчезновении песен ряда исполнителей из эфиров других радиостанций, в медиагруппе отметили, что «это их личное дело и эфирная политика».

В «Европейской медиагруппе», куда входят в том числе радиостанции «Ретро FM» и «Дорожное радио», сообщили, что музыкальные редакторы ориентируются на чарты, фокус-группы и хит-парады, когда составляют плей-листы. При этом в эфире «Ретро FM» звучат песни Аллы Пугачевой, выпущенные более чем 20 лет назад.

Да не было никакой Пугачевой вообще, не придумывайте...

Фёдор Крашенинников:

Вот бы устроить коллективный дозвон во все концерты по заявкам