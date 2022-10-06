"Русская Марлен Дитрих". Соцсети об отъезде Пугачёвой

Алла Пугачёва, которая в середине сентября буквально взорвала Рунет своим постом о статусе иностранного агента Максима Галкина и войне против Украины, снова покинула Россию, а в ответ на комментарии её отъезда написала в инстаграме ещё один резонансный пост.
В соцсетях многие восхищаются Пугачёвой.
Сложно быть моральным авторитетом там, где подзабыли, что такое мораль.
Алла Борисовна – лучшая!
Хорошо сказала. Да, есть уловимая разница между холопами и рабами: рабы подчиняются беспрекословно.
Я бы тоже не хотела, чтобы меня любили стукачи, ваятели коллективных писем, люди, готовые на все ради грязной конкуренции или просто не думающие собственной головой ( что совсем не лучше)
Тут она права: кесарю- кесарево, слесарю- слесарево
История повторяется в удивительных деталях, конечно.
Как, оказалось, каждый рейх обязан иметь свою Марлен Дитрих.
Конечно, вдогонку идёт и много враждебных реплик.
Алла Борисовна считает холопами советских людей. По сути - считает холопской страну, которая ее полюбила и вознесла до небес.
Знаю по этому поводу одну историю показательную.
Как-то, в самом начале 90-х, в Москву приехали Мик Джаггер, и ещё несколько рок-звёзд первой величины, не помню имён, да и не важно. Допустим, Элтон Джон и Крис Ри.
И принимающая сторона устроила ужин: с одной стороны, значит, Джаггер и Элтон с Крисом, а с другой - Пугачева и Леонтьев.
Это, конечно, само по себе было диковато - собирать такую компанию: на встречу с Джаггером надо было звать Майка Науменко и Цоя - они б, в конце концов, разговорились и нашли б общий язык; ну да ладно, не о том речь.
Прошла, короче, встреча, все расстались, и, усаживаясь в машину, Алла Борисовна поделилась:
- Вот кем бы я была, если бы не совок.
Да нет, Алла Борисовна, если б не совок - ты была бы тем, чем сейчас и являешься.
Никем.
А за 30 лет без совка никто из вас в Мика Джаггера так и не обратился.
Из всенародных звезд вы обратились во всенародный стыд.
Нет тут никаких холопов больше. Свободные люди делают свободный выбор.
Пугачева - это Ельцин в юбке, символ всего самого мерзкого за последние 30 лет.
Иллюстрация к тезису, что старость к человеку приходит иногда с мудростью, а иногда в гордом одиночестве...
Сидела бы уже молча, хабалка, но видно совсем ей невтерпеж, решила выразить свое "фи" народу, за счет которого жила и жировала. Правда, для безопасности она сначала свалила из страны, выставив свой лубочный пряничный замок в Грязи на продажу... интересное развитие поговорки "из грязи в князи", только в данном случае из Грязи в болотную жижу забвения...
Была хабалкой, хабалкой и осталась, хитрая, практичная, но безмозглая. Ибо человек, обладающий хоть каким-то когнитивными возможностями, всегда знает, когда и что можно говорить, а когда следует просто заткнуться. Наслаждайтесь, вот она примадонна из сельпо, ее абсолютная квинтэссенция в трех предложениях, ею же написанных...
Очень взрослая женщина, не справившись с обидой на страну, заявила, что она терпеть не могла половину страны, которая, по ее мнению, ее ненавидит. Но страна не ненавидит Аллу Борисовну, и если той слышится зубовный скрежет, то это ее собственные челюсти ходят от обиды на прошедшую к ней народную любовь. Утешает себя тем, что ее ненавидят. Но ненависть - сильное чувство, его нужно ещё заслужить, а Алла Борисовна, называющая холопами тех, кто ее любил, вряд ли способна ее вызывать. Скорее ее сейчас жалеют и не уважают. А это обидно, да
Опять народ не тот попался. Да что ж такое...
Еще один безусловный плюс СВО - наконец то распрощались с Пугачевой.
Некоторые считают, что отъезд всей этой сволочи это проблема. Это в корне ошибочное мнение - это отличная возможность для частичного очищения культурной жизни страны от подобного гнилья и раскупорки социальных лифтов.
Уже сейчас видно очищение российского культурного пространства от носителей «повесточки». Кто-то бежал за бугор, кому-то не дают организовать концерты. Процесс идет, а происходящее с Пугачевой — яркое доказательство крушения идолов западного декаданса и фиктивного россиянства (кстати, стоит обратить внимание на реакцию опполибералов на заявления «примадонны» - вскрылась их глубинная культурная солидарность).
Тем временем говорят, что песни Пугачёвой снимают с ротации на радио.
По неподтвержденным данным, песни Пугачевой сняты со всех радиостанций России. Не удивлюсь, если сие соответствуют действительности. Только зря суетятся бедолаги, с восторгом прыгая на грабли. Пройдет время, ни одного имени хулителя не вспомнят. А Алла Борисовна останется.
«Русская медиагруппа» сообщила, что в эфире «Русского радио» нет песен Аллы Пугачевой, поскольку певица давно не выпускала новые композиции.
Говоря об исчезновении песен ряда исполнителей из эфиров других радиостанций, в медиагруппе отметили, что «это их личное дело и эфирная политика».
В «Европейской медиагруппе», куда входят в том числе радиостанции «Ретро FM» и «Дорожное радио», сообщили, что музыкальные редакторы ориентируются на чарты, фокус-группы и хит-парады, когда составляют плей-листы. При этом в эфире «Ретро FM» звучат песни Аллы Пугачевой, выпущенные более чем 20 лет назад.
Да не было никакой Пугачевой вообще, не придумывайте...
Вот бы устроить коллективный дозвон во все концерты по заявкам
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