Русские "скрепы"

День народного единства как политический национальный проект. Осталось ли что-то значимое для граждан в празднике, назначенном государством? При чём здесь поляки XVII века?

Что произошло с движениями националистов и правым политическим спектром после 2014 года?

Что объединяет россиян: политика, язык, история, национальность, гражданство? Существует ли какая-то платформа общественного договора?

Как повлияла эпидемия коронавируса на единство или разобщенность граждан?

Обсуждают социолог Денис Волков, руководитель Левада-центра; историк Павел Кудюкин, деятель социал-демократического и профсоюзного движений; юрист Даниил Константинов (Вильнюс), член Координационного совета российской оппозиции. Участвует политолог Александр Морозов.

Ведет программу Елена Фанайлова

Начало трансляции в 19.05

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