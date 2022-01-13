Рыбу не ловить! Борьба с браконьерами из Китая в Тихом океане

В восточной части Тихого океана четыре государства Латинской Америки, Эквадор, Колумбия, Панама и Коста-Рика, после долгих переговоров создали огромный морской заповедник, в котором отныне запрещен любой рыболовецкий промысел. Это решение в первую очередь стало ответом на браконьерское поведение гигантских флотилий Китая, в последние годы губивших в этой огромной акватории все живое.

Морские черепахи, киты, акулы и все другие морские обитатели в экваториальных водах восточной зоны Тихого океана получили шанс остаться в живых. Никакие промышленные рыболовецкие флотилии отныне не имеют права заходить в акваторию площадью более 500 тысяч квадратных километров, которая окружает принадлежащие Эквадору Галапагосские острова (одну из самых уникальных экосистем в мире) и простирается до берегов Колумбии, Коста-Рики и Панамы.

Карикатура из твиттера на тему китайского браконьерства возле Галапагосских островов:

О планах создания такой морской заповедной зоны президенты четырех стран тихоокеанского побережья Латинской Америки объявили еще во время климатической конференции COP26 в Глазго в ноябре прошлого года. На днях же договор был подписан и вступил в действие. "Мы создали крупнейшую в Западном полушарии и, возможно, в мире охраняемую морскую территорию", – объявил по национальному телевидению президент Колумбии Иван Дуке.

Фото из твиттера Ивана Дуке - президенты Колумбии, Коста-Рики, Панамы и Эквадора на конференции в Глазго с картой нового морского заповедника:

Он добавил, что новый морской заповедник защитит Тихий океан от незаконного и нерегулируемого промысла, который не просто истощает рыбные запасы и причиняет значительный экологический и экономический ущерб, но и попросту прямо угрожает самому существованию морской жизни в этих местах.

В новую заповедную зону вошла акватория вокруг Галапагосских островов, колумбийского острова Мальпело, панамского острова Койба и принадлежащего Коста-Рике острова Кокос. Это даст возможность защитить находящиеся под угрозой исчезновения редкие виды, такие как акулы-молоты, китовые акулы, скаты-орляки и еще очень многие другие. "Создание этого заповедного коридора защитит 30 процентов морских видов", – отмечает президент Панамы Лаурентино Кортисо.

Твит Национального парка Галапагосских островов с рассказом об обитающих в его водах акулах:

Кто же угрожает океанской жизни в этих местах сильнее всего?

Истощение биологических ресурсов, катастрофическое сокращение популяций многих видов рыб и всех других морских организмов, часть из которых уже оказалась на грани вымирания. Гибель кораллов и целых экосистем, промышленное загрязнение вод. А также - демонстративное игнорирование международных соглашений и норм в области рыболовства и охраны окружающей среды. Все это в последние несколько лет стало яркой приметой деятельности гигантских китайских рыболовных флотилий, которые можно обнаружить не только возле побережья Латинской Америки, но в других, причем самых отдаленных от КНР точках Мирового океана.

Еще полтора года назад Радио Свобода писало о том, как китайские рыболовецкие флотилии стали угрожать природе эквадорских Галапагосских островов – за много тысяч километров от берегов КНР. В списке стран, являющихся лидерами по добыче морской рыбы и морепродуктов, Китай давно занимает первое место, заметно опережая всех остальных. Флотилия из 260 кораблей (большинство из которых были китайскими, а другие принадлежали Китаю фактически, хотя и ходили под флагами других государств) непрерывно вела здесь хищнический вылов рыбы варварскими методами в непосредственной близости от эксклюзивной экономической зоны Эквадора, в 370 километрах от Галапагосских островов. Мусор с китайских кораблей постоянно выбрасывало на эквадорское побережье, в том числе и на материке.

Относительно крупным и современным военным флотом и силами береговой охраны среди перечисленных латиноамериканских стран располагает лишь Колумбия. У маленьких Эквадора, Панамы и Коста-Рики национальные ВМФ очень малы. Однако именно военные моряки Эквадора в 2017 году все-таки сумели арестовать непосредственно в водах Галапагосского морского заповедника китайское судно Fu Yuan Yu Leng 999 с 300 тоннами незаконно выловленной рыбы, в основном акулами. После этого на возникшую опасность и начал обращать внимание остальной мир, особенно после появления в сети массы фото и видеосвидетельств того, как ведут себя китайские рыбаки.

Один из документальных фильмов (на английском языке), рассказывающих о деятельности китайских рыбаков в Мировом океане:

Например, их обычная практика – отрезать у акул лишь плавники, после чего выбрасывать за борт еще живое искалеченное животное. Изуродованная акула не может двигаться и поэтому либо тонет, погибая от кислородной недостаточности, либо становится жертвой других хищников. Численность многих видов акул в океанах за последние 50 лет сократилась на 80–90 процентов – в первую очередь из-за постоянно растущей популярности в Китае супа из акульих плавников и спроса на препараты из них для нужд традиционной китайской медицины.

Международный союз охраны природы подчеркивает, что промысел акульих плавников стал одной из главных угроз мировой популяции акул. Однако в погоне за прибылью китайские рыболовы в первую очередь думают о том, что цена за килограмм акульих плавников сегодня доходит уже до 700–800 долларов США – притом что плавники некоторых видов, например, китовой и гигантской акул, вообще стоят от 10 до 20 тысяч долларов за килограмм. Кстати, почти во всех западных странах добыча и продажа акульих плавников давно уже запрещены совсем.

Латиноамериканские государства, создавшие новый морской заповедник, в своей борьбе с китайскими и прочими браконьерами очень рассчитывают на помощь Соединенных Штатов. В июле прошлого года Береговая охрана США обнародовала план-программу по борьбе с "Незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом" (ННН-промысел) в Мировом океане, и активно начла помогать странам Латинской Америки бороться с браконьерами, а также и с пиратами и наркоторговцами.

С 2020 года Береговая охрана США совместно с ВМС Эквадора патрулирует воды и у побережья Галапагосских островов. Такое же патрулирование идет и в водах Гватемалы, Гондураса и Перу – которым в дар были переданы несколько новых сторожевых катеров.

Всего с 2015 года с целью борьбы с морским браконьерством в латиноамериканские воды отправлялись не менее 50 американских кораблей. С декабря 2020 года в Атлантическом океане, в водах от побережья Гайаны до побережья Уругвая, проходит целая совместная межнациональная патрульная операция, организованная Береговой охраной США, получившая название "Южный крест". В ней, помимо американских военных, участвуют и национальные ВМС Гайаны, Бразилии, Уругвая и Португалии.

Твит одного из подразделений Береговой охраны США с фото операции "Южный крест":