"Сама родила - сама и съем". В Праге прошёл показ фильма "Голод"

22 декабря в одном из кинотеатров в столице Чехии Праге состоялся показ фильма «Голод» Татьяны Сорокиной, Максима Курникова и Александра Архангельского. 14 ноября 2022 года российский Минкульт отозвал у фильма прокатное удостоверение из-за «многочисленных жалоб на данную картину». Деньги на съемки были собраны через краундфандинговую платформу. «В итоге краудфандинг заложил не только финансовую основу фильма, но и стал для нас источником вдохновения. Люди, отправляя деньги, описывали истории своих семей. Одна из них стала сюжетообразующей в фильме», - сказал Максим Курников, создатель фильма.

Корреспондент Радио Свобода побывал на премьере фильма и пообщался с Максимом Курниковым, а также с главным редактором издания "Медиазона" Сергеем Смирновым.

В небольшом зале кинотеатра практически не осталось свободных мест - кто-то даже сидел на полу. Показ фильма прошёл в полной тишине: одно человеческое горе сменялось другим; мнения экспертов чередовались с фрагментами спектакля "Люди" Галимджана Ибрагимова о голоде в Татарстане.

Фильм "Голод" рассказывает о голоде в Советской России 1921–1922 годов, который в основном затронул Поволжье, Башкирию, Самарскую и Челябинскую области, Приуралье и Сибирь. Тогда, по разным данным, погибло не менее 6 миллионов человек.

Во время голода нередки были случаи каннибализма. Например, с ноября 1921 года по май 1922 в одной лишь Татарской республике было зарегистрировано 223 случая людоедства и 72 случая трупоедства. "Глодали псы оторванные руки и головы. Баранина была по 300, человечина - по 40. Душа была давно дешевле мяса. И матери, зарезавши детей, засаливали впрок. "Сама родила - сама и съем. Ещё других рожу", - из записок Максимилиана Волошина, стих "Голод".

Важную роль в спасении людей сыграла зарубежная помощь: организация ARA ("Американская администрация помощи"), возглавляемая Гербертом Гувером, а также личная инициатива Фритьофа Нансена, который смог объединить более 30 благотворительных организаций и религиозное общество квакеров для помощи голодающим.

Советская власть, по словам создателя фильма Александра Архангельского, согласилась частично профинансировать содержание благотворительных миссий и смирилась с ультиматумом Гувера, который потребовал от СССР выпустить всех американцев из тюрем и не вмешиваться в распределение продовольствия. Но в фильме рассказывается и о том, как советские чиновники вставляли палки в колёса гуманитарным организациям, а также использовали сложившуюся ситуацию в своих личных целях - например, чтобы расправиться с церковью.

Финальные титры сопровождались громкими аплодисментами. Потом прошло обсуждение фильма, в котором участвовали главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов и создатель фильма Максим Курников. Модерировал беседу чешский журналист Онджей Соукуп.

На вопрос о том, сложно ли было снимать фильм, Максим Курников ответил так:

"Мы сталкивались с саботажем. Историки отказывались с нами разговаривать, потому что у них якобы был дома ремонт. Мы уже сталкивались с чем-то подобным, работая в Чечне. Мы точно знаем, что человека пытали, а говорить он не хочет: тоже "ремонт". Музеи отказывались предоставлять экспонаты. Забавно, что позже в Самаре какая-то группа начала снимать фильм "Победить голод", где чекисты боролись с голодом и злыми американцами".

Сергей Смирнов рассказал о том, почему, по его мнению, у фильма отозвали лицензию:

"Изначально я хотел спросить у Максима, почему у фильма отозвали лицензию, но после просмотра фильма вопрос отпал. Странно скорее то, что фильму первоначально её дали. Что же там за люди должны сидеть, чтобы сразу ничего не понять? Ну что вы! Американская помощь? Американская помощь, да ещё и Советской России? Это невыгодно сегодняшней власти..."

На этом изображение содержится контент, который некоторые пользователи могут счесть шокирующим или оскорбительным Нажмите для просмотра На этом изображении содержится контент, который некоторые пользователи могут счесть шокирующим или оскорбительным - Нажмите для просмотра Кадр из фильма

Иногда политические принципы отходят на второй план, когда речь заходит о жизни людей

Из зала прозвучал вопрос Максиму Курникову: "Помогут ли американцы сегодня, если вдруг всё повторится?"

По мнению Максима, несмотря на то, что Нансен и Гувер были абсолютно разными людьми, их связывала близость с Россией, из-за которой они и решили помочь ей в трудную минуту. Нансен был полярным исследователем и часто бывал в России и до голода двадцатых годов, а Гувер и вовсе несколько месяцев жил в городе Кыштым: "Я думаю, что нашлись бы люди, которые бы помогли. Наш фильм как раз об этом: иногда политические принципы отходят на второй план, когда речь заходит о жизни людей. Дети же не выбирали, в какой стране им жить".

Курников отметил, что тот массовый голод, по его мнению, отличало то, что власти даже не старались скрыть происходящее:

"Когда голод вспыхнул, то власти Самары стали докладывать наверх. В некоторых относительно новых регионах - Киргизия, Уфа, Челябинск - было принято решение наверх не докладывать. Более того... Уже вовсю идёт каннибализм, умирает в месяц по 100 тысяч человек, а власти не докладывают об этом в Москву и продолжают посылать продукты в Петербург. Конечно, как только ARA уехала, голод стал запретной темой".

Чешский журналист Онджей Соукуп поделился своими впечатлениями о фильме:

"В Чехии до сих пор живет память о гражданской войне в России. Большое количество граждан Чехословакии находились в России в качестве военнопленных. Так вот, чешский писатель Ярослав Гашек, автор "Швейка", которого в последнее время почему-то вдруг начали перечитывать, написал чудесный рассказ. Он называется: "Комендант города Бугульмы". Гашек видел и передал все те ужасы, поэтому память всё ещё живет. Многие чехи думали, что они могут помочь гражданам Советской России: "Они приедут к нам, мы им дадим образование, а они вернутся в Россию и станут людьми будущего. Большевики-то падут, не могут же они долго продержаться..."

Сергей Смирнов считает, что России необходимо полное переосмысление всех событий 20 века, потому что, по его словам, очевидное наступление на историю со стороны властей продолжится. "О подавлении Тамбовского восстания вряд ли будет написано в учебниках Мединского", - добавил он.

В разговоре с корреспондентом Радио Свобода Сергей Смирнов рассказал о своих впечатлениях:

- Мы посмотрели хорошую работу. Данный фильм приоткрывает историю трагедии, о которой практически ничего не написано.

Всё как сейчас: власти не сильно меняются в России

- Можем ли мы провести параллели между теми событиями и сегодняшней ситуацией в России?

- Русская история всегда у меня вызывает параллели с тем, что происходит. Мы видим отношение к своему населению, видим отрицание западной помощи. Мы слышим красивые слова Троцкого об увековечивании памяти этого подвига американцев, а в реальности происходит другое. Всё как сейчас: власти не сильно меняются в России.

- Если говорить об американской помощи, сегодня, например, в России существует мнение, что США никогда ничего не делают просто так. Ленд-лиз Киеву - якобы только для того, чтобы Украина всю жизнь расплачивалась, хотя ленд-лиз работает не так... Преследовали ли в этом случае США свои личные интересы, или же они действительно хотели помочь?

- Тут я, конечно, не могу точно сказать, но не стоит забывать о традициях - есть знаменитая картина Айвазовского про американскую помощь русской деревне. У Америки были традиции оказания помощи, и я думаю, что это тоже повлияло на ее решение. У США с Россией, кстати, были особые отношения на протяжении всего XIX века.

Несмотря на непризнание американским правительством большевиков, тёплые отношения вообще-то сохранялись. Была помощь во время голода XIX века, и я подозреваю, что память об этом осталась. В восьмидесятые годы ХХ века тоже помогали - известные "ножки Буша". Я к тому, что не надо всегда придумывать геополитические причины. Тем более, что в двадцатые годы влияние США еще не было столь значительным, как после Второй мировой. Конечно, американцы действовали в своих интересах - Россия же отпустила американских заключённых из тюрем, но я не думаю, что это была основная причина.

Это общее безразличие власти, это постоянное уничтожение гражданского общества

- Что же касается цены человеческой жизни, которая будто бы сводится к нулю. "Ну, погибают люди - так тому и быть." Как вы считаете, это, как любит говорить президент Путин, национальная скрепа, или же вещь, вполне обусловленная политическими и общественными обстоятельствами?

- Я крайне не люблю слово "скрепа". Скрепа - это когда всем это нравится. Не думаю, что умирающим людям это нравится. Это общее безразличие власти, это постоянное уничтожение гражданского общества. На протяжении всей истории шло уничтожение любой альтернативы, которая не нравилась власти. Власть всегда так действует.

Когда государство очень сильное, оно будет давить. Сейчас государство опять пытается всё узурпировать: оно накладывает свои руки на всё. И мы видим по репрессиям, насколько тяжело этому сопротивляться. Очень легко сказать: "Ну, сопротивляйтесь...", когда вас 20 лет укатывают в асфальт. Слово "скрепа" очень выгодно властям, они хотят распространить власть на всё общество.

- Что же касается вины, во время обсуждения фильма вы упомянули, что во время голода власти допустили много ошибок, и что они виноваты во многом. А главное - вину до сих пор не признают. Как вы считаете, насколько важно - говорить об исторических проблемах нации? И верите ли вы в то, что в один день Россия признает свои ошибки прошлого?

Государство должно быть слабым

- Говорить об этом надо. Мне кажется, государство вообще должно признать вину за существование государства. Государства как важной идеи. Одна из главных проблем - это государство ради государства. Мы сейчас как раз видим, что Россия ведёт себя в глазах остального мира странно, но она продолжает рассказывать что-то про Украину, что Польша собирается делить Украину по частям. Они вообще в своём уме?

Наша задача - требовать от будущего государства, если оно будет, необходимость признать вину перед обществом и своими гражданами. Нужно сделать так, чтобы ничего подобного бы не могло повториться. Государство должно быть слабым, потому что сильное государство превращается в государство ради государства, где хорошо живут только люди государства.

Это же неправда, что это наша национальная особенность. Нам старательно пытаются это вбить. Это, знаете, как в учебнике - подвод под теоретическую часть. Есть ответы, и под них подгоняются уравнения. Так и здесь: они это делают для себя и своего комфорта.

Максим Курников тоже поделился своими впечатлениями о собственном фильме:

- Конечно, когда я смотрю фильм, я сразу вижу: "Ага, этот кадр не показали, тут бы кадр другой" и так далее. Когда я увидел свой фильм повторно на канале "Настоящее Время", я буквально понял, ради чего мы делали этот фильм: люди в комментариях написали огромное количество историй своих семей, которые столкнулись с голодом. Мы сделали этот фильм для того, чтобы все не боялись об этом говорить. Люди должны понимать, что это было не только в их семье - это часть глобальной истории. Это, может, и не рассказывается государством, но существует и имеет огромное значение в истории России.

Мы сделали этот фильм для того, чтобы все не боялись об этом говорить

- Как бы вы сказали, почему людям нужно посмотреть этот фильм?

- Мне кажется, что мы, как общество, не прошли это, не проговорили это. Мы не поняли, что с нами произошло. Пока мы это не проговорим и не поймём последствий, мы обречены на то, что эти история и боль будут сидеть в нас и приводить нас к новым ошибкам. Мне кажется, что мы, не зная этих обстоятельств, будем как страна совершать глупейшие, ужасные ошибки, которые будут стоить тысячи, а может и миллионы жизней нам и нашим соседям.

- Фильм наполнен тяжёлыми кадрами и сценами. Были ли при этом истории или данные, которые вы решили не вставлять?

- Да. То что мы показали - это очень лёгкая версия того, что изначально планировалась. Наверное, наша задача была не напугать, а рассказать. Мы хотим, чтобы как можно больше людей это посмотрели и дали свою внутреннюю оценку. Мы очень постарались не нагнетать, мы убрали авторский текст. Мы поняли, что эти факты сами по себе настолько горячие, что и дополнительно ничего подогревать не надо.

- Мне запомнилась фраза из фильма: "Пришли белые, пришли красные, а страдает при этом деревня". Вот это отношение к людям, будто их никогда и не было. Люди гибли сотнями тысяч. Скажите, изменилось ли, по вашему мнению, за эти 100 лет отношение к человеческой жизни в сегодняшней России?

- К счастью, во всём мире изменилось отношение к человеческой жизни за эти 100 лет. Но когда мы погружаемся в такие времена как сейчас - войну, то, конечно, цена человеческой жизни очень сильно уменьшается. Это страшно.