Саркози после 20 дней тюрьмы пожаловался на поющего соседа

Бывший президент Франции Николя Саркози после 20 дней в тюрьме написал книгу "Дневник заключённого". Мемуары поступят в продажу 10 декабря. В книге 216 страниц, в среднем по 11 страниц на каждый день заключения. С рукописью ознакомилось издание Politico.

Саркози описывает свою камеру как "дешёвый отель" и подробно рассказывает о бытовых неудобствах. Он жалуется на жёсткий матрас, странные подушки, ранний обед в 11:30 и невкусную еду.

Бывшего президента также удивил душ, где "тонкая струйка воды очень быстро прекращалась, как по таймеру", и приходилось постоянно нажимать кнопку.

Отдельное место в книге отведено соседу по камере, который пел Circle of Life из мультфильма "Король Лев", а всё остальное время, по словам Саркози, стучал по железным прутьям.

Саркози пишет и о событиях до заключения — в том числе о встрече с президентом Эммануэлем Макроном. Саркози отметил, что Макрон предлагал перевести его в более безопасную тюрьму, но он отказался от привилегированного обращения.

В сентябре 2025 года суд во Франции приговорил Николя Саркози к пяти годам тюрьмы по делу о незаконном финансировании своей избирательной кампании ливийским режимом. Саркози начал отбывать срок 21 октября 2025 года в тюрьме Ла-Санте в Париже, где провёл 21 день.

10 ноября 2025 года апелляционный суд Парижа отменил его предварительное заключение, и он был освобождён под судебный надзор до рассмотрения апелляции, которая назначена на март–июнь 2026 года.