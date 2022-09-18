Сегодня последний полный день народного прощания с Елизаветой II

Сегодня последний день народного прощания с королевой Великобритании Елизаветой II. Гроб с её телом сейчас находится в Вестминстерском дворце, куда выстроилась огромная очередь. Чтобы зайти внутрь, люди ждут по 13 - 13,5 часов. Вход будет открыт до 6:30 понедельника.

Ожидается, что сегодня отдаст дань уважения Елизавете II и президент США Джо Байден. Он прилетел в Лондон накануне ночью в сопровождении первой леди Джилл Байден. После прощания с королевой их ждёт приём, организованный королём Карлом III.

Похороны Елизаветы II состоятся завтра. Би-би-си сообщает, что по этому случаю в Лондон могут приехать до 1 млн человек. Такие данные предоставила компания Transport for London, ссылаясь на количество купленных билетов на пригородные поезда.

Лондон ждёт один из самых больших логистических вызовов за его современную историю. Большинство главных улиц в центре города будет перекрыто с пяти утра.