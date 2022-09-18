Сегодня последний полный день народного прощания с Елизаветой II

Сегодня последний день народного прощания с королевой Великобритании Елизаветой II. Гроб с её телом сейчас находится в Вестминстерском дворце, куда выстроилась огромная очередь. Чтобы зайти внутрь, люди ждут по 13 - 13,5 часов. Вход будет открыт до 6:30 понедельника.
Ожидается, что сегодня отдаст дань уважения Елизавете II и президент США Джо Байден. Он прилетел в Лондон накануне ночью в сопровождении первой леди Джилл Байден. После прощания с королевой их ждёт приём, организованный королём Карлом III.
Похороны Елизаветы II состоятся завтра. Би-би-си сообщает, что по этому случаю в Лондон могут приехать до 1 млн человек. Такие данные предоставила компания Transport for London, ссылаясь на количество купленных билетов на пригородные поезда.
Лондон ждёт один из самых больших логистических вызовов за его современную историю. Большинство главных улиц в центре города будет перекрыто с пяти утра.
- Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. На престоле она пробыла дольше всех в британской истории – 70 лет и семь месяцев. Новым королём Великобритании провозглашён её сын Чарльз под именем Карл III.
- Официальные представители России не были приглашены на церемонию прощания с Елизаветой II – так же, как представители Беларуси и Мьянмы. Президент России Владимир Путин ограничился телеграммой с соболезнованиями. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что российские официальные лица "и не собирались" участвовать в похоронах.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.