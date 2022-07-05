Семью умершего в СИЗО учёного обязали вернуть его тело за свой счёт

Семья умершего в СИЗО учёного Дмитрия Колкера должна будет за свой счёт перевезти тело из Москвы в Новосибирск. Об этом в интервью The New York Times рассказали его дети.

По словам дочери, Алины Мироновой, тело их отца до сих пор не выдали родственникам из-за проблем с документами, которые помогает решить адвокат. Дети тем временем объявили сбор средств на транспортировку и похороны учёного.

54-летний Дмитрий Колкер умер ночью 2 июля в московском следственном изоляторе "Лефортово" после ареста по делу о госизмене. Его обвинили в передаче гостайны на основе нескольких презентаций.