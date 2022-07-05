Семью умершего в СИЗО учёного обязали вернуть его тело за свой счёт

Семья умершего в СИЗО учёного Дмитрия Колкера должна будет за свой счёт перевезти тело из Москвы в Новосибирск. Об этом в интервью The New York Times рассказали его дети.
По словам дочери, Алины Мироновой, тело их отца до сих пор не выдали родственникам из-за проблем с документами, которые помогает решить адвокат. Дети тем временем объявили сбор средств на транспортировку и похороны учёного.
54-летний Дмитрий Колкер умер ночью 2 июля в московском следственном изоляторе "Лефортово" после ареста по делу о госизмене. Его обвинили в передаче гостайны на основе нескольких презентаций.
- Дмитрий Колкер работал заведующим лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета. Ранее у него была диагностирована последняя стадия рака поджелудочной железы.
- 30 июня его увезли в московское СИЗО прямо из частной клиники в Новосибирске. В квартире семьи прошли обыски, в ходе которых была изъята техника. Третьего июля родственникам Колкера прислали телеграмму с сообщением о его смерти.
- В тот же день в новосибирском Академгородке появился стихийный мемориал в честь учёного. На табличке был процитирован пост его сына Максима Колкера: "ФСБ убило моего отца, зная в каком он состоянии, вытащили его из больницы. >Вам хватило двух дней, чтобы убить человека…. И теперь я и моя семья без отца". К вечеру табличку с фотографиями убрали с памятника, а рядом поставили наряд полиции.
- Учёные и ранее становились обвиняемыми в госизмене. Так, в сотрудничестве с китайскими спецслужбами обвиняют 80-летнего экс-президента Арктической академии наук Валерия Митько. 69-летнего профессора МФТИ Валерия Голубкина обвинили в госизмене после участия в международном проекте. 77-летний ученый из ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев умер после трёх лет в СИЗО также по обвинению в госизмене.
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