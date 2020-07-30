И стоят в глазах царя тридцать три богатыря

Доброе утро!

В Мекке и Медине, несмотря на коронавирусные ограничения, начался хадж – только выглядит он чудно: вместо двух с лишним миллионов всего тысяча человек, все в масках и держатся друг от друга на расстоянии. Новости тоже чудные:

В Беларуси задержаны 33 человека, связанных с ЧВК “Вагнера”, Лукашенко назвал это “чрезвычайным происшествием”. Всех кандидатов в президенты вызвали в ЦИК.

Россия, по утверждению чиновников, будет первой страной, запустившей массовое производство собственной вакцины от коронавируса.

Сенат США обвинил братьев Ротенбергов в обходе американских санкций через покупки картин на аукционах.

Начинается вывод американских военных из Германии.

Грязные намерения

В Беларуси задержаны, по выражению официальных медиа, “33 боевика иностранной частной военной компании Вагнера”. Вообще в страну их прибыло “около двухсот”, причем “для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании”. Великий писатель земли русской Захар Прилепин, воевавший на Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов из так называемой “ДНР”, опознал в задержанных людей из своего батальона.

Лукашенко назвал все это “чрезвычайным происшествием”, собрал Совет безопасности, обвинил Россию в “грязных намерениях”. Россия никак не отреагировала.

Все наблюдатели сходятся на том, что вагнеровцы следовали через Беларусь куда-то в Африку (Радио Свобода разглядела в видеохронике задержания банкноту в 20 суданских фунтов – в Судане у Пригожина, финансирующего ЧВК, действительно есть интересы). Белорусские спецслужбы не могут не знать, что Минск часто используется как перевалочный пункт для таких целей. Отсюда комментаторы делают вывод, что задержание вагнеровцев потребовалось Лукашенко для каких-то манипуляций с президентскими выборами: введения ЧП, переноса и т.д. Тем более, что “иностранных боевиков” в Беларуси перед важными событиями ловят регулярно. Подозрения подкрепляются тем, что сегодня утром всех кандидатов в президенты Беларуси вызвали в ЦИК.

На сегодня же в Минске намечена предвыборная акция Тринити – Светланы Тихановской и объединившихся с ней штабов Цепкало и Бабарико. Глава предвыборного штаба Бабарико Мария Колесникова говорит, что они ждут 75 тысяч человек. О возможности отмены акции или введения каких-то особых мер безопасности при ее проведении они не думают, хотя новость о задержании политтехнолога Виталия Шклярова настраивает на мрачный лад. Шкляров, уроженец Беларуси, живет в США, где работал в предвыборных кампаниях Барака Обамы, Берни Сандерса и др. В Минске его обвиняют в консультировании групп Сергея Тихановского в соцсетях (хотя вроде бы в чем тут преступление?).

Тем временем эпидемия

По официальным данным на утро среды, в России за сутки выявлено 5475 новых случаев Covid-19 (это чуть больше, чем накануне). За сутки умерли 169 человек, общее число жертв эпидемии составляло на утро среды 13 673, за день в Москве скончались еще 12 человек.

Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в российском правительстве вопросы медицины, говорит, что выпуск первых партий российских вакцин от Covid-19 запланирован на осень этого года; глава Российского фонда прямых инвестиций уже возгордился: “Это как момент запуска спутника. Американцы были удивлены, когда услышали сигнал спутника. То же самое с этой вакциной. Россия будет в этом первой".

Остальной мир подобного оптимизма не испытывает. Число жертв эпидемии в США перевалило за 150 тысяч, в шести штатах на юге и на западном побережье отмечен рекордный прирост новых случаев. Рост числа заболевших фиксируют по всей Европе, но снова вводить жесткие ограничения и закрывать границы пока никто не решается.

В Украине за сутки заболели более тысячи человек, власти вводят новые правила карантина. В Казахстане режим жестких ограничений продлили еще на две недели. В Кыргызстане, где врачи не справляются с наплывом коронавирусных пациентов, сегодня день траура по жертвам эпидемии. В Туркменистане, где коронавируса официально нет, власти требуют от родственников маскировать свежие могилы, чтобы их нельзя было разглядеть со спутников.

Российское издание “Проект” изучило горы связанных с эпидемией госконтрактов и пришло к интересным выводам: больше всего денег тратилось за закупки аппаратов ИВЛ и термометров, на строительство и ремонт, а на лекарства – только 5%. Пятая часть контрактов засекречена, на коронавирусное обслуживание нескольких тысяч человек, связанных с Управделами президента, потратили больше, чем на всю систему ФСИН.

Российская текучка

Глава ЦИК России Элла Памфилова сказала, что не понимает “информационную истерику” из-за введения трехдневного голосования на выборах.

В Госдуме выясняют, нет ли у кого из депутатов иностранного гражданства или вида на жительство – ответить на этот вопрос тоже должны в ЦИК. Там посмотрят бумажки и скажут: “Нет, второго гражданства не указывал”.

“Левада-Центр” обнаружил, что Путину доверяют только 23% россиян.

Хотя вообще лучше никому не доверять: московским муниципальным депутатам продолжают приносить на подпись акты приемки ремонтных работ, сумма в которых написана исчезающими чернилами.

В Воронеже возник клон дела Светланы Прокопьевой: местную активистку обвиняют в публичном оправдании терроризма за комментарий о взрыве в приемной ФСБ в Архангельске, оставленный на “Лентаче”.

Врио хабаровского губернатора Михаил Дегтярев начал раздавать интервью: “Коммерсанту” он сказал, что “наладил контакт” с протестующими и просит их подождать годик до выборов, Шнура он заверил, что его позиция, равно как и позиции Путина, Жириновского и жителей Хабаровского края, по всем основным вопросам совпадают. Только на местных госканалах почему-то под угрозой увольнения запрещают освещать протесты, а в Комсомольске-на-Амуре задерживают и бьют участников акций солидарности с Хабаровском.

В Перми Центр “Э” провел обыски у активистов “Другой России” – без ордеров, видимо, в связи с баннером “Вечному Путину – ***, Россия – не голосуй!”.

В Петербурге задержаны семеро граждан Таджикистана, которые якобы собирались уехать в Сирию помогать ИГ, а перед этим должны были нападать с ножами на полицейских. В ФСБ не рассказали, почему они так думают.

Вокруг света

В Верховную Раду Украины внесен законопроект о наказании за "пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма", предусматривающий административную ответственность и огромные штрафы. Авторы – депутаты от президентской фракции “Слуга народа”. Зачем в Украину импортировать российские “традиционные ценности”, рассказывается здесь.

Парламент Турции одобрил закон о регулировании иностранных соцсетей – он очень похож на российский (сервера с личными данными на территории страны, обязательное представительство в Турции, удалении информации по требованию властей).

Сенат США обвинил старых друзей Путина братьев Ротенбергов в успешном обходе наложенных на них американских санкций путем покупки Брака, Шагала и Магритта на аукционах (аукционные дома традиционно не раскрывают имена покупателей).

Сообщения Associated Press и New York Times о том, что ГРУ распространяет фейки о коронавирусе в США, здесь комментирует главред издания The Insider Роман Доброхотов (говорит, что да, все так, ГРУ активно, но безуспешно занимается дезинформацией – предположительно, для галочки).

Соединенные Штаты выводят из Германии около 11 900 американских военных, часть из них переедут в другие страны Европы, часть вернутся домой. (Это отзвуки давнего конфликта президента Трампа с НАТО, в котором Германия заняла особенно принципиальную позицию: послушав речи Трампа, Меркель предложила создавать собственную систему безопасности ЕС, не рассчитывая на США).

Шесть ссылок

Литература. Разговор с писателем Андре Асиманом, у которого выходят по-русски сразу две книги – мемуары “Из Египта” и роман “Восемь белых ночей” о любви в канун Рождества. Или текст Альбера Камю “Обращение к чумным врачам” – он был написан в 1941 году, как бы предвосхищая роман.

Разговор с писателем Андре Асиманом, у которого выходят по-русски сразу две книги – мемуары “Из Египта” и роман “Восемь белых ночей” о любви в канун Рождества. Или текст Альбера Камю “Обращение к чумным врачам” – он был написан в 1941 году, как бы предвосхищая роман. История. Военный историк Владимир Воронов объясняет, почему Цусима была неизбежной – к 115-летию морского сражения. Или выдержки из дневников болгарского коммуниста Георгия Димитрова за 1941–1945 годы – он тогда возглавлял Коминтерн, жил в Москве и вел дневник по-русски (видимо, для удобства спецслужб).

Военный историк Владимир Воронов объясняет, почему Цусима была неизбежной – к 115-летию морского сражения. Или выдержки из дневников болгарского коммуниста Георгия Димитрова за 1941–1945 годы – он тогда возглавлял Коминтерн, жил в Москве и вел дневник по-русски (видимо, для удобства спецслужб). Картинки и фильмы. Статья искусствоведа Екатерины Андреевой “Тимур в Германии и Германия у Тимура” о немецких связях петербургского художника Тимура Новикова из сборника “Русские художники за рубежом. 1970—2010-е годы” (изд-во “БуксМАрт”). Или отчет Дмитрия Волчека о лучших фильмах только что завершившегося кинофестиваля в Марселе.

Статья искусствоведа Екатерины Андреевой “Тимур в Германии и Германия у Тимура” о немецких связях петербургского художника Тимура Новикова из сборника “Русские художники за рубежом. 1970—2010-е годы” (изд-во “БуксМАрт”). Или отчет Дмитрия Волчека о лучших фильмах только что завершившегося кинофестиваля в Марселе. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок