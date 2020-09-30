Злость накапливается

Доброе утро!

В США прошли первые дебаты кандидатов в президенты: Джо Байден пытался перекричать Дональда Трампа, который пытался перекричать модератора. Выглядело как урок плохих манер, но кого это теперь волнует. В остальном дела обстоят так:

Верховный суд Карелии ужесточил приговор краеведу, главе карельского “Мемориала” Юрию Дмитриеву – с 3,5 до 13 лет.

Президент Франции встретился в Вильнюсе со Светланой Тихановской и обещал содействовать скорейшему освобождению белорусских политзаключенных.

Продолжаются боевые действия в Нагорном Карабахе. Ереван утверждает, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25. Баку с Анкарой говорят, что нет.

В России второй день подряд выявляют больше восьми тысяч новых случаев Covid-19. C 5 октября московские школьники уходят на двухнедельные каникулы.

Убийство исторической правды

Верховный суд Карелии увеличил приговор краеведу, главе карельского “Мемориала” Юрию Дмитриеву: вместо 3,5 лет ему дали 13 лет колонии строгого режима. И это только по одной статье о “насильственных действиях сексуального характера”. По остальным статьям, по которым суд первой инстанции оправдал Дмитриева, дело отправили на пересмотр в Петрозаводский горсуд.

Адвокат Дмитриева не присутствовал в суде по болезни, краеведа защищал адвокат по назначению, молниеносно изучивший 19 томов дела. За несколько дней до вынесения приговора в сети появились фотографии якобы обнаженной приемной дочери Дмитриева, по "России-24" показали сюжет на эту тему. Обращение интеллигенции с просьбой перенести рассмотрение апелляции в другой регион России, суд отклонил.

Комментарии на этот беспрецедентный даже для российских судов приговор собраны здесь; дело тянется уже много лет, “Мемориал” считает преследование историка сталинских репрессий Юрия Дмитриева и его коллег местью карельских силовиков, искренне считающих себя продолжателями дела НКВД и не желающих ничего знать о массовом захоронении расстрелянных в урочище Сандармох, которое нашел Дмитриев.

Перед рассмотрением дела в суде полиция задержала историка Анатолия Разумова, когда он давал интервью журналисту: интервью расценили как пикет.

Прочий российский нуар

Глава КПРФ Зюганов обратился к Путину и обвинил российских силовиков в "политическом бандитизме" по делу Андрея Левченко – сына бывшего Иркутского губернатора, арестованного на два месяца по делу о мошенничестве. В 2015 году Левченко-старший, Сергей, стал первым губернатором от парламентской оппозиции (КПРФ), который смог выиграть выборы у единоросса после возвращения прямых выборов губернаторов. В 2019 году его вынудили уйти в отставку и не разрешили баллотироваться на сентябрьских выборах этого года. После смерти депутата Госдумы от КПРФ Вахи Агаева Зюганов обещал Сергею Левченко освободившееся депутатское кресло.

В отношении координатора архангельского штаба Навального Андрея Боровикова возбуждено уголовное дело о распространении порнографии – последняя якобы содержалась в клипе Rammstein в личных видео Боровикова в ВК (сейчас этого клипа там нет, но когда-то, утверждают в полиции, он был). Всю технику у Боровикова изъяли.

Из этого можно сделать вывод о целесообразности перехода из ВК в Facebook. Чтобы люди такие выводы не делали, комитет Госдумы по информационной политике разрабатывает законопроект, который позволит замедлять доступ к иностранным интернет-сервисам и соцсетям, не исполняющим российские законы (имеются в виду прежде всего Facebook и Twitter). А для вящего порядка в интернете Кремль отнял у владельцев доменную зону .su, предварительно посадив их на полгода под домашний арест по делу о мошенничестве.

В Петербурге – очередной эпизод с расчленением, в центре Владивостока торжественно хоронят здравый смысл.

Гражданка Беларуси и президент Франции

Светлана Тихановская встретилась в Вильнюсе с Эммануэлем Макроном, совершающим поездку по странам Балтии, или, как выразились в Кремле, “президент Франции встретился с гражданкой Белоруссии”. Макрон пообещал сделать все возможное для освобождения политзаключенных в Беларуси. О том, как прошла эта встреча, рассказывает ее участник Франак Вячорка.

Меж тем число политзаключенных в Беларуси не уменьшается:

Мужу Светланы Тихановской Сергею продлили срок еще на два месяца;

Политтехнолог Виталий Шкляров тоже оставлен в заключении еще на два месяца;

Жена основателя Telegram-канала “Беларусь головного мозга” Игоря Лосика говорит, что ее мужа содержат “в скотских условиях” в СИЗО в Жодино;

Суд дал по три года колонии двум жителям Минской области, которые пытались отбить задержанного у ОМОНа – дело было еще до выборов, 19 июня.

Крупнейший белорусский новостной сайт Tut.by на три месяца лишен статуса СМИ. Редакция продолжит работу в прежнем режиме, но теперь у властей будет основание утверждать, что задержанные корреспонденты издания не являются журналистами.

Дальнейшие перспективы белорусских протестов здесь комментирует гражданский активист из Гомеля Петр Кузнецов: он ожидает новой мощной вспышки в связи ухудшением экономической ситуации и говорит, что “население накапливает злость”. Член Координационного совета оппозиции Павел Латушко с такой оценкой согласен – он говорит, что оппозиция готовит план, который позволил бы не допустить экономического коллапса, но для этого нужно, чтобы окружение Лукашенко пошло на переговоры. Пока об их готовности к диалогу ничто не свидетельствует. Впрочем, в отставку подал очередной белорусский дипломат; большие надежды возлагаются и на деанонимизацию белорусских силовиков.

На международном фронте Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко, его сына и руководителей силовых структур; Беларусь ввела ответные санкции против Литвы, Латвии и Эстонии и составила список невъездных чиновников из этих стран, а глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил США в том, что они подключают к антиправительственным акциям в Беларуси "экстремистские элементы" и католические общины. Подготовка протестов под руководством инструкторов из ЦРУ и Пентагона ведется, по сведениям Нарышкина, в Польше, Грузии, Украине и странах Балтии. Ястребы продолжают держать склеротический палец на спусковом крючке войны.

Ставленник Сороса против друга Анкары

Военные действия в Нагорном Карабахе продолжаются, но достоверной информации из региона практически нет. Армения заявила, что турецкий истребитель F-16 сбил ее Су-25 в воздушном пространстве Армении во время выполнения военного задания, в результате чего погиб пилот; Азербайджан в ответ назвал это дезинформацией и добавил, что Армении следовало бы “уйти с территорий, находящихся под ее оккупацией”. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова оказать Азербайджану прямую военную поддержку. Песков в ответ призвал Турцию “не подливать масло в огонь”.

В заочной дискуссии между лидерами двух стран в эфире “России-1” президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал премьера Армении Никола Пашиняна “ставленником Сороса”, а Пашинян обвинил Турцию в вербовке сирийских наемников и переброске их на территорию Азербайджана.

Здесь рассказана предыстория конфликта с XIII века до наших дней и обрисованы возможные интересы Турции в этой войне. Британский журналист Томас де Ваал, автор книги-исследования о карабахском конфликте, отмечает, что неразрешенность этого конфликта – едва ли не единственный фактор, объединяющий сейчас азербайджанское общество.

Тем временем пандемия

По данным на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 8 232, в Москве за день было выявлено 2300 случаев. Всего заболевших с начала эпидемии 1 миллион 168 тысяч. Число жертв достигло к утру вторника 20 545 человек (+160 за сутки). За день в Москве скончались еще 27 человек.

Режим самоизоляции для пожилых в Москве продлится до 28 октября, московских школьников с 5 октября отправляют на двухнедельные каникулы. Подробнее о ситуации в Москве рассказано тут, в Петербурге к “ковидным” больницам стоят очереди (вот монологи петербургских врачей), здесь – краткие сводки из других российских регионов. Правительство продлило период дополнительных выплат медработникам, но это не все, чего требовали медицинские профсоюзы. В больницах с Covid-19 лежат 18 депутатов Госдумы, парламент частично переходит на дистанционную работу.

Журналистам эпидемия сильно усложняет жизнь: "Новую газету" и её главреда во второй раз оштрафовали на 260 тысяч рублей за статью о борьбе с коронавирусом в Чечне. Но у пандемии есть и бенефициары – например, вебкам-индустрия, куда из-за потери работы готовы идти все больше молодых женщин (тут все подробно рассказано).

Заболеваемость растет по всей Европе; в Чехии и Словакии собираются объявлять чрезвычайное положение, власти других стран ограничивают время работы ресторанов и баров и число людей, которым можно собираться вместе.

Вокруг света и за его пределами

Федеральный суд Северного округа штата Калифорния приговорил гражданина России Евгения Никулина к 7 годам и 4 месяцам тюрьмы за киберпреступления.

В США на 92 году жизни умер эмир Кувейта Сабах IV – он был старейшим после Елизаветы II действующим главой государства, в Штаты он приехал на лечение. На смену Сабаху IV придет его 83-летний сводный брат.

На Марсе нашли систему подземных озер с жидкой водой. Правда, она, скорее всего, очень соленая. Но следы ранних форм жизни там вполне могли сохраниться.

Шесть ссылок

История. Разговор с йенским историком Йохеном Бёлером о мюнхенском сговоре 1938 года и его интерпретации в советской, российской и европейской историографии. Или фрагмент из “Книги о Петербурге” Сергея Носова (изд-во “КоЛибри”) – о допетровской истории местности.

Разговор с йенским историком Йохеном Бёлером о мюнхенском сговоре 1938 года и его интерпретации в советской, российской и европейской историографии. Или фрагмент из “Книги о Петербурге” Сергея Носова (изд-во “КоЛибри”) – о допетровской истории местности. Голод. Беседа с Сергеем Никитиным, автором исследования “Как квакеры спасали Россию” – главным образом от голода (фрагменты из книги можно почитать здесь, здесь и здесь). Или отрывок из книги Сары Камерон “Голодная степь: Голод, насилие и создание Советского Казахстана” (изд-во “НЛО”).

Беседа с Сергеем Никитиным, автором исследования “Как квакеры спасали Россию” – главным образом от голода (фрагменты из книги можно почитать здесь, здесь и здесь). Или отрывок из книги Сары Камерон “Голодная степь: Голод, насилие и создание Советского Казахстана” (изд-во “НЛО”). Шекспир и его время. Интервью с Владимиром Макаровым – шекспироведом и соавтором комментария к новому переводу “Пустых хлопот любви” (вышла в Литпамятниках). Или рассказ о самом известном придворном алхимике Джоне Ди из книги Сергея Зотова “История алхимии. Путешествие философского камня из бронзового века в атомный” (изд-во АСТ).

Интервью с Владимиром Макаровым – шекспироведом и соавтором комментария к новому переводу “Пустых хлопот любви” (вышла в Литпамятниках). Или рассказ о самом известном придворном алхимике Джоне Ди из книги Сергея Зотова “История алхимии. Путешествие философского камня из бронзового века в атомный” (изд-во АСТ). Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок