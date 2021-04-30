Еще одно последнее слово

Доброе утро!

В Петербурге из-за граффити с Навальным возбуждено уголовное дело по статье о вандализме по мотивам политической ненависти. Сердечко, которое изображенный на трансформаторной будке Навальный показывал руками, полицейских не убедило. И вы зрите в корень:

Леонид Волков заявил о закрытии сети штабов Навального. Стало известно о еще одном уголовном деле против Навального, Волкова и Жданова.

Суд отклонил апелляцию Навального по делу о клевете на ветерана. Тот произнес очередное последнее слово по видеосвязи.

Умер физик Виктор Кудрявцев, просидевший год и два месяца в “Лефортове” по обвинению в госизмене.

На границе Кыргызстана и Таджикистана – новый территориальный конфликт.

Разгром

Ближайший соратник Навального Леонид Волков объявил о закрытии сети региональных штабов по всей стране (его заявление полностью приведено здесь). По словам Волкова, продолжение работы означало бы посадки всех без исключения сотрудников, однако политик надеется, что на базе части штабов возникнут сильные региональные инициативы, которые в дальнейшем будут вести самостоятельную политическую деятельность. “Умное голосование” продолжит работу, поскольку это проект полностью онлайновый.

Стало известно, что в феврале в отношении Навального, Волкова и директора ФБК Ивана Жданова было возбуждено уголовное дело по экзотической статье о "создании религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью” (до четырех лет). Эта статья создавалась для борьбы с религиозными сектами, по ней обвиняли “бога Кузю” и главу российской ячейки “Аум Синрике”. О существовании этого дела обвиняемые узнали, изучая материалы иска прокуратуры о признании ФБК и штабов Навального “экстремистскими организациями”.

Как видится все это Леониду Волкову, можно узнать из двух его интервью: покороче и подлиннее. Политолог Дмитрий Орешкин, комментируя уничтожение всего созданного Навальным и его соратниками, отмечает, что российские власти делают это по тактическим причинам, для безболезненного сохранения власти, и никакой конечной цели государственного масштаба не преследуют, потому что у них ее просто нет. Политический обозреватель “Новой газеты” Кирилл Мартынов констатирует, что единственной формой политического действия в России теперь стала “простая возможность высказаться” и в общих чертах напоминает, какие шажки делали российские власти, чтобы от “безобидного” недопущения Навального в парламентскую политику дойти до признания экстремистами всех, кто не согласен с тем, что единственным политиком в стране является Путин.

Стринги из знамени Победы

Бабушкинский суд Москвы оставил без изменения приговор мировой судьи по уголовному делу о клевете Навального на ветерана (он приговорен к штрафу в 850 тысяч рублей). Навальный участвовал в заседании по видеосвязи и, по традиции, воспользовался возможностью для произнесения политической речи в форме “последнего слова”. Вот главное: “Ваш голый король украл знамя Победы и пытается сделать себе из него стринги” (полный текст и даже аудио).

Пока судья совещалась сама с собой в совещательной комнате, Навальный успел рассказать жене, что весит 72 кг и ест по нескольку ложек каши в день (сегодня съест шесть): “Я написал ходатайство, чтобы мне дали 60 граммов морковки", – сказал он. А потом добавил, что врач рекомендовал ему есть зеленый салат, но в колонии его не дают, а кусок яблока он просит дать уже четыре дня.

В связи с Навальным

Бывший глава архангельского штаба Навального Андрей Боровиков приговорен к 2,5 годам колонии по статье о распространении порнографии в интернете за репост в 2014 году клипа Rammstein с песней Pussy. Комментария от Тилля Линдеманна пока не последовало, хотя петь по-русски он умеет.

Команда Навального сообщила об обстреле помещения бывшего штаба в Саратове, днем ранее тоже самое было сделано в Мурманске. Экс-координатора мурманского штаба оштрафовали на 75 тысяч рублей за участие в акции 21 апреля (ее увезли в участок, когда она вызвала полицию в связи с обстрелом штаба).

Суд в Липецке приговорил участника акции 23 января к году колонии-поселения (он распылил в полицейских баллончик).

В Тамбове суд оштрафовал на 510 тысяч рублей 60-летнего ветерана войны в Афганистане Олега Бондарева за репост анонса акции в поддержку Навального и участие в митинге 23 января. Пенсия у него – 22 тысячи рублей.

Из-за неправильно составленного протокола суд в Москве не стал рассматривать дело об участии учительницы французского Анны Борзенко в акции 21 апреля. Протокол вернули в ОВД, Борзенко отпустили домой, но могут еще раз забрать.

Арестованные на зимних протестах в поддержку Навального потребуют от МВД компенсацию за пыточные условия содержания в спецприемнике в Сахарове.

Прочее внутрироссийское

Умер физик Виктор Кудрявцев, просидевший год и два месяца в “Лефортове” по обвинению в госизмене. Ему было 77 лет. Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде, когда выяснилось, что у него сложный рак.

Апелляционный военный суд сократил на три месяца – до пяти лет и трех месяцев – срок Юлию Бояршинову (петербургская часть дела “Сети”). Второму осужденному, Виктору Филинкову, приговор оставили в силе (семь лет).

ФСИН поддержала идею правительства привлечь заключенных к достройке БАМа.

"Медуза" объявила о сборе пожертвований в связи с резким падением рекламных доходов после включения издания в список "иностранных агентов".

Росстат опубликовал отчет о реальных доходах населения – в первом квартале текущего года они снизились на 3,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По графику этот отчет должен был выйти 20 апреля, но его публикацию отложили, чтобы не портить картину перед обращением Путина к Федеральному Собранию.

Россия на международной арене

Европарламент принял резолюцию, которая предусматривает отключение России от SWIFT и заморозку всех европейских активов близких к российским властям олигархов и их семей в случае ее вторжения в Украину. Резолюция носит рекомендательный характер. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже заявил, что Евросоюз в одиночку не сможет отключить Россию от SWIFT.

Михаил Ходорковский объявил, что в знак солидарности с Навальным начинает сбор информации о коррумпированности четырех российских чиновников – премьера Мишустина, главы “Роснефти” Сечина, главы “Газпрома” Миллера и бывшего генпрокурора Чайки (сейчас он представитель президента в Южном федеральном округе). Доказательства необходимы для наложения на них санкций в рамках европейского “закона Магнитского”.

Болгария высылает еще одного российского дипломата и одновременно обращается к российским властям за содействием в расследовании взрывов на оружейных складах, в причастности к которым подозреваются шестеро россиян.

В Чехии прошли акции протеста против президента страны Милоша Земана, поставившего под сомнение сообщение спецслужб о причастности России к взрывам на оружейных складах в деревне Врбетице. О сложном отношении чешского общества к России здесь рассказывает политолог Ян Хольцер.

Новый территориальный конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана (с жертвами) напрямую с Россией никак не связан, но когда он разгорелся, главы правительств обеих стран находились на саммите в Казани, где и договорились о немедленном перемирии. Кому может быть выгоден этот конфликт, объясняется здесь.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро четверга, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России подскочил до 9284, а в Москве вырос на 75%. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 4 млн 796 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру четверга 109 731 человека (+364 за сутки).

Как пандемия повлияла на российское общество, здесь рассказывает социолог Виктор Вахштайн.

Шесть ссылок

Анархизм. Разбор доктрин: как анархизм и социализм могут сочетаться с христианством. Или история анархистского террора в России (фрагмент из книги Олега Будницкого “Терроризм в Российской империи: краткий курс”).

Разбор доктрин: как анархизм и социализм могут сочетаться с христианством. Или история анархистского террора в России (фрагмент из книги Олега Будницкого “Терроризм в Российской империи: краткий курс”). Российские регионы. Отрывок из книги Василия Авченко “Дальний Восток: иероглиф пространства” (Редакция Елены Шубиной). Или часть эссе британского архитектурного критика Оуэна Хэзерли “Конвейеры и золотые купола. Взгляд иностранца на закрытый город” – из сборника “800 лет Нижнего Новгорода: пересборка. Истории города и его людей” (изд-во “Татлин”).

Отрывок из книги Василия Авченко “Дальний Восток: иероглиф пространства” (Редакция Елены Шубиной). Или часть эссе британского архитектурного критика Оуэна Хэзерли “Конвейеры и золотые купола. Взгляд иностранца на закрытый город” – из сборника “800 лет Нижнего Новгорода: пересборка. Истории города и его людей” (изд-во “Татлин”). Автофикшн. Очередная порция виньеток Александра Жолковского, почти полностью автобиографических. Или “Африканские дневники” фотожурналистки Виктории Ивлевой – заметки из горячих точек о войне, геноциде, голоде и силе любви

Очередная порция виньеток Александра Жолковского, почти полностью автобиографических. Или “Африканские дневники” фотожурналистки Виктории Ивлевой – заметки из горячих точек о войне, геноциде, голоде и силе любви Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

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Семь Сорок