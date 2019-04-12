Рунет в изоляции, Ассанж в тюрьме

Доброе утро!

День космонавтики, увы, начался известием о том, что израильский луноход “Берешит”, построенный на частные средства, не смог совершить мягкой посадки и упал на Луну. На Земле события такие:

Российская Госдума приняла во втором, основном, чтении законопроект об изоляции рунета.

Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов населения за газ. Кадыров говорит, что Россия прощает долги многим странам – могла бы простить и Чечне.

Джулиан Ассанж арестован в Лондоне. Рассмотрение дела о его экстрадиции в США начнется в мае.

В Судане произошел военный переворот. Президент Омар аль-Башир отстранен от власти и находится под домашним арестом.

Суверенный и безопасный

Российская Госдума приняла во втором, основном, чтении закон об изоляции рунета в случае каких-то угроз (их перечень пока не составлен). “За” проголосовали 320 депутатов (включая находившегося в этот момент в Саратовской области спикера Володина), “против” – 15. Весь процесс занял не больше 20 минут, на обсуждение ушло восемь. Третье чтение, как ожидается, состоится в ближайшие дни, сам закон (российские государственные медиа называют его законом о “надежном, устойчивом, безопасном” рунете), скорее всего, вступит в силу 1 ноября. После этого рунет можно будет перевести на “централизованное управление”, а Роскомнадзор получит мегаполномочия (подробнее тут).

Впрочем, они у него и сейчас довольно обширные: Роскомнадзор заблокировал сайт независимого ярославского издания "Яркуб", сославшись на старую заметку, в которой якобы описывается способ совершения самоубийства. В издании считают, что настоящей причиной блокировки является фотография здания МВД, на колоннах которого кто-то написал “Путин – *****”.

Особенности российского правосудия

Верховный суд Чечни отменил решение районного суда Грозного о списании долгов населения за газ на сумму более чем 9 млрд рублей, вызвавшее возмущение в других регионах. Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram: “Мы знаем, что наша страна простила многим старые долги” – Чечня и ее народ, мол, тоже на это надеются. Насчет прощения долгов Кадыров, кстати, прав: вот тут рассказывается, как, зачем и кому именно Россия их прощает.

Суд в Москве, как и ожидалось, перевел из СИЗО под домашний арест инвестора Майкла Калви и бывшего главу банка “Восточный” Алексея Кордичева. Кордичев полностью признал вину и дал показания на других обвиняемых по делу.

Суд вернул в прокуратуру дело бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, которая сотрудничала со следствием и дала показания на других обвиняемых. Основание – нарушения в обвинительном заключении. Интересно здесь то, что у других обвиняемых практически такие же обвинительные заключения. Масляеву при этом оставили под домашним арестом.

Шесть лет и десять месяцев

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали прямо в посольстве Эквадора в Лондоне, где он находился с 2012 года. Перед задержанием его лишили статуса беженца и гражданства Эквадора. Президент Эквадора Ленин Морено объяснил это враждебными действиями Ассанжа и нарушением международных норм (впрочем, желание избавиться от Ассанжа появилось у Эквадора давно).

Суд в Лондоне уже признал Ассанжа виновным в нарушении условий выпуска под залог (за это ему грозит заключение сроком до года), однако, как выяснилось позже, задержали его по запросу США, где Ассанж обвиняется в сговоре с информатором WikiLeaks Челси Мэннинг (помилованной президентом Обамой, но сейчас вновь задержанной) – по этому делу Ассанжу грозит до пяти лет тюрьмы. Дело о его экстрадиции в США начнут рассматривать в мае.

Судан и еще 20 африканских стран

В Судане произошел военный переворот – президент Омар аль-Башир, возглавлявший страну с 1989 года, отстранен от власти и помещен под домашний арест. В Судане введено военное положение сроком на три месяца, в ближайшие два года управлять государством будет военный совет, после чего обещаны выборы. Протесты с требованием отставки аль-Башира начались еще в декабре – в связи с тяжелым экономическим положением (и, по данным британской The Times, в их подавлении участвовали российские наемники). Что будет с аль-Баширом, международный ордер на арест которого был выдан еще в 2009 году (в связи с событиями в Дарфуре), пока не ясно. Сегодня состоится заседание Совета безопасности ООН по суданскому вопросу.

Издание “Проект” опубликовало расследование об африканских проектах “повара Путина” Евгения Пригожина. По данным издания, связанные с Пригожином политтехнологи работают по меньшей мере в 20 африканских странах, где в ближайшие два года должны состояться выборы или где имеются территориальные конфликты. Общий курс – антизападная риторика и борьба с “неоколониализмом”.

Украина перед вторым туром

По данным социологических опросов, Владимир Зеленский лидирует и во втором туре президентских выборов. Украинская полиция открыла уголовное производство "по факту распространения" видеоролика, в котором Зеленского якобы сбивает грузовик. Сторонники Зеленского утверждают, что ролик распространялся в телеграм-каналах, связанных с президентом Петром Порошенко.

Прочее

Литва отозвала посла из России – ему стали поступать угрозы в связи с приговором бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову, который ранее вынес суд в Вильнюсе.

Премию World Press Photo за лучшую репортажную фотографию получил снимок Джона Мура, на котором американский пограничник обыскивает мигранта Сандру Санчес из Гондураса на глазах у ее малолетней дочери. Лучшая фотоистория тоже посвящена каравану мигрантов, двигавшемуся в сторону США.

Шесть ссылок

Архитектура. Большой материал, в котором татарская история излагается через рассказ об архитектурных памятниках: мечети, медресе, купеческие дома и целые слободы. Или глава “Архитектурный психоанализ” из книжки историка искусства Маргареты Фёрингер “Авангард и психотехника: наука, искусство и методики экспериментов над восприятием в послереволюционной России” (изд-во НЛО).

Разговоры. Контрабасист Владимир Волков рассказывает о работе с “Аукцыоном” и о том, как вообще надо играть. Или вот тут историк Карло Гинзбург кратко излагает свои взгляды на образование.

История и виртуальная история. Отрывок из книги Петра Талантова “0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия” (изд-во Corpus), посвященный шотландскому медику Джеймсу Линду и его попытке победить цингу. Или эссе историка Дайаны Кунц о том, что если бы Кеннеди не убили, он оказался бы весьма посредственным президентом – хотя принято думать иначе.

Искренне Ваши,

Семь Сорок