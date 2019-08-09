Доброе утро!

Сегодня исполняется 20 лет пребыванию Путина у власти в России – специальное зеркало, разглаживающее морщины, каждый год дорожает. И много чего в упадке:

При взрыве на военном объекте в Архангельской области погибли по меньшей мере два человека, минимум шесть пострадали. Все засекречено.

В офисе Фонда борьбы с коррупцией и дома у его сотрудников прошли обыски. Один из них получил травмы. На счетах фонда и личных счетах сотрудников арестованы 75 млн рублей. В штабе Навального в Ижевске тоже прошел обыск.

Совет Федерации обнаружил “признаки иностранного вмешательства в выборы” (да-да, в Мосгордуму), по этому вопросу экстренно соберется Совет Госдумы.

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан. Полиция разогнала митинг его сторонников в Бишкеке.

Атамбаев задержан

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сдался властям после второй попытки штурма его резиденции в селе Кой-Таше. Вместе с ним задержаны еще несколько человек. В доме бывшего президента изъяли два пистолета, 13 автоматов и снайперских винтовок и 35 магазинов к ним. В связи с вооруженным сопротивлением первому штурму заведено уголовное дело.

Еще до своего задержания Атамбаев объявил бессрочный митинг, а действующий президент Кыргызстана обвинил его в грубом нарушении конституции и законов. Вечером на главной площади Бишкека действительно собрались сторонники Атамбаева, но милиция их разогнала.

Здесь экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева объясняет, что Атамбаев – преступник, а “дело власти – проявить власть свою”.

Все, что дальше – про Россию.

“Взрыв и возгорание изделия”

В воинской части в поселке Нёнокса в 40 км от Северодвинска произошел взрыв и потом пожар на секретном объекте. В двух километрах от поселка с 50-х годов действует морской полигон для испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок, район вокруг него является закрытой зоной. Сообщение российского Минобороны гласит: “При испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия”.

По официальным данным, погибли два человека, еще шесть пострадали, радиационный фон в норме. По данным администрации Северодвинска, фон все-таки повысился, но “быстро вернулся в норму”. Йод в местных аптеках раскуплен. Соответствующий район Белого моря на месяц закрыт для свободного плавания. Все засекречено.

Это третья крупная авария на объектах Минобороны за последние полтора месяца: 1 июля был “Лошарик”, 5 августа – взрывы боеприпасов рядом с Ачинском (и там до сих пор не особо спокойно).

“Самая агрессивная попытка заткнуть рот”

В офисе Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в фирме, оказывающей Фонду бухгалтерские услуги, в штабе Навального в Ижевске, а также дома у шести сотрудников Фонда прошли обыски. Одному из них, юристу ФБК Александру Помазуеву, при обыске нанесли травмы, ударив лицом о пол. Обысканных сотрудников вызвали на допрос в Следственный комитет, откуда они вышли в статусе свидетелей.

Заблокированы счета Фонда, региональных штабов и личные счета нескольких сотрудников – сто счетов, по подсчетам СК. Всего арестовали 75 млн рублей – вместо миллиарда, заявленного при возбуждении уголовного дела. При этом новые пожертвования в адрес ФБК проходят.

Ближайший соратник Навального Леонид Волков считает, что на этот раз силовики “пришли за оргструктурой фонда”. Что не помешало им украсть 17 тысяч рублей при обыске, который продолжался 11 часов.

Алексей Навальный, отбывающий свои 30 суток, связал происходящее с проектом “Умное голосование”, в рамках которого специалисты Фонда рекомендуют, за какого кандидата следует голосовать в каждом конкретном округе, чтобы кандидат от “Единой России” проиграл. Навальный назвал это “самой агрессивной попыткой заткнуть рот”: “Звери задрожали – в обморок упали”. Вот подробная хроника событий.

“Признаки внешнего вмешательства”

Обсуждение московских выборов добралось до Совета Федерации: там нашли “признаки внешнего вмешательства” – в этом обвинили работающих в Москве иностранных дипломатов и твиттер Deutsche Welle. “Я видел, как в переулочках напротив обучали людей те самые граждане, которые получают уроки за рубежом”, – говорил глава временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, ссылаясь на “оперативную съемку”. Теперь, несмотря на парламентские каникулы, чтобы обсудить “вмешательство”, соберется Совет Госдумы.

Заодно в Совете Федерации предложили ужесточить закон о митингах (а то он слишком уж либеральный).

Субботний митинг и (не)кандидаты

Организаторов митинга 10 августа позвали в московскую полицию обсуждать “меры безопасности”, но они пока решили не ходить. Юрий Дудь внутренне вмешался в выборы, в длинном посте призвав москвичей выйти на Сахарова.

Сегодня незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь должна провести пресс-конференцию про сбор подписей (здесь изложено все, что важно знать о процессе их верификации).

Незарегистрированный кандидат Илья Яшин ничего провести не может: суд арестовал его еще на 10 суток – примерно в тот момент, когда истекли предыдущие.

“Переключение с волнений на позитив”

Замдиректора компании-посредника между блогерами и рекламодателями “Авторские медиа” Борис Канторович выложил в твиттере заказ на публикации в инстаграме о том, что “сейчас слишком много волнений”.

Гастрономический “позитив” за 27 июля и 3 августа в Парке Горького (“Бургерфест” и “Шашлык Live”) обошелся московскому бюджету в 13 млн рублей. Намеченный на 10 августа Meat&Beat потерял несколько участников-музыкантов.

Массовые беспорядки и вывихнутое плечо

Сергей Фомин, разыскивавшийся по делу о “массовых беспорядках”, добровольно сдался полиции – этот процесс занял у него четыре часа, вот фильм о том, как Фомин искал готовых его задержать. Суд по ходатайству о его аресте пройдет сегодня.

В рамках дела о “массовых беспорядках” проведен еще один обыск.

Сестра актера Павла Устинова, которого обвиняют в насилии по отношении к полицейскому по делу о “вывихнутом плече”, опубликовала видео задержания брата. На нем видно, как пострадавший полицейский двигает “вывихнутым” плечом во всех направлениях, не выказывая особых признаков боли и моральных страданий.

В Следственный комитет ушло еще одно заявление об избиении при задержании во время прогулки по бульварам 3 августа. Когда заявитель Андрей Статов спросил полицейских, зачем они его избивают, они ответили: “Чтоб не ходил против власти на митинги”.

Не Мосгордумой единой

Обвиняемую по делу “Нового величия” Анну Павликову увезли в больницу на скорой прямо из здания суда.

Петербургскому активисту Дмитрию Гусеву дали 10 суток за выкрик на митинге 3 августа “Путин — *****” (нецензурное слово, рифмующееся с “хамло”). Это квалифицировали как мелкое хулиганство.

В Туле задержали кандидата в депутаты облдумы от КПРФ, который объявил голодовку и приковал себя к забору приемной президента России, требуя проведения честных выборов и народного опроса по строительству мусорного полигона.

Корреспондента “Новой газеты” Елену Милашину оштрафовали на 15 тысяч рублей за акцию в память убитой в Чечне правозащитницы Натальи Эстемировой.

“Медуза” опубликовала грандиозное расследование о том, как Научный центр при Управделами президента торгует сервисами, позволяющими деанонимизировать любого жителя России. Фишка в том, что данные эти сервисы берут из слитых силовиками баз, которые продаются на черном рынке, а подписчиками сервисов (месячная подписка стоит 18 млн рублей) являются в том числе сами силовики. Круг.

Шесть ссылок

История. Рассказ о судьбе автора “Сибирской советской энциклопедии” Пантелеймоне Казаринове – лишь спустя многие годы его потомкам удалось выяснить, что Казаринов был убит в карельском Сандармохе.

Рассказ о судьбе автора “Сибирской советской энциклопедии” Пантелеймоне Казаринове – лишь спустя многие годы его потомкам удалось выяснить, что Казаринов был убит в карельском Сандармохе. Далекая от мейнстрима британская философия . Любопытный разговор со Стивеном Фуллером, занимающимся социальной эпистемологией (эта придуманная им наука отслеживает социальную обусловленность истины, знания и того, что принято считать наукой). И вторая фигура – Марк Фишер (1968–2017), человек, придумавший хонтологию, или науку о призраках. Вот русский перевод его статьи “Что такое призракология?”, а вот хороший текст о нем самом.

. Любопытный разговор со Стивеном Фуллером, занимающимся социальной эпистемологией (эта придуманная им наука отслеживает социальную обусловленность истины, знания и того, что принято считать наукой). И вторая фигура – Марк Фишер (1968–2017), человек, придумавший хонтологию, или науку о призраках. Вот русский перевод его статьи “Что такое призракология?”, а вот хороший текст о нем самом. Венгерское. Рассказ о жизни венгерского философа, ученицы Лукача Агнеш Хеллер (1929–2019) и рецензия на хороший сборник венгерской прозы в переводе Елены Малыхиной.

Искренне Ваши,

Семь Сорок