Освободители земли медведской

Доброе утро!

В центре Екатеринбурга на газовый щит, который со всех сторон обнесен решеткой, наклеили портрет Путина. Как только фотография Путина за решеткой появилась в соцсетях, ее завесили тканью. По ту сторону занавеса новости такие:

Российская авиация сбросила фосфорную бомбу на остров Змеиный. Число жертв ракетного удара по девятиэтажке и базе отдыха в Одесской области выросло до 21.

В так называемой “ДНР” объявили, что смертная казнь грозит еще двум британцам, воевавшим на стороне Украины.

Путин сказал, что западные санкции подталкивают Россию и Беларусь к скорейшему объединению.

В Петербурге задержали и отвезли в военкомат вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова. Из военкомата он уехал на скорой помощи.

В Каракалпакстане прошли массовые акции протеста против изменения статуса региона в Конституции.

ЮНЕСКО внесла в список нематериального наследия “культуру приготовления украинского борща”.

Военные сводки

Число жертв ракетного удара по жилой девятиэтажке и базе отдыха в поселке Андреевка под Одессой выросло до 21, более 30 человек пострадали; вот репортаж с места трагедии. Как установили украинские военные, удар был нанесен с российских бомбардировщиков Ту-22 ракетами Х-22. Эту крылатую ракету, разработанную в 1960-е годы, никак нельзя назвать “высокоточной”. В понедельник такая же ракета прилетела в торговый центр в Кременчуге – вот интервью с мэром города Виталием Малецким о войне, которая ощущается даже за 200 километров от линии фронта.

Командование украинской армией сообщает, что в пятницу российская авиация сбросила фосфорную бомбу на остров Змеиный, за день до этого оставленный российской армией. Зачем это было сделано, украинские военные не объяснили, но вот тут военные эксперты Павел Лакийчук и Михаил Самусь рассказывают, ради чего украинская армия столь упорно боролась за этот остров.

На Донбассе продолжаются бои за Лисичанск – последний крупный город Луганской области, остающийся под контролем Украины. По словам главы обладминистрации Сергея Гайдая, российские военные штурмуют Лисичанский нефтеперерабатывающий завод и одновременно пытаются окружить украинских военных, атакуя с юга и запада. Город находится под постоянным обстрелом, оставшиеся там мирные жители не выходят из укрытий. Обстрелам подвергаются также Харьковская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская область и Николаев; некоторые деревни в районе боев на границе Херсонской и Николаевской областей почти полностью уничтожены.

Новые фотографии войны смотрите здесь.

На оккупированных территориях

Мэр Донецка, с 2014 года находящегося под контролем пророссийских сепаратистов, объявил о переходе с украинского +38 062 на российский телефонный код +7 856. Органы юстиции так называемой “ДНР” заявили, что смертная казнь грозит еще двум пленным британцам, воевавшим на стороне Украины – Дилану Хилли и Эндрю Хиллу. Им предъявлены те же обвинения, что и троим иностранцам, уже приговоренным к смерти.

Советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что под завалами на Левобережье нашли новую братскую могилу с телами более ста человек. Оккупационные власти, по словам Андрющенко, не занимаются их перезахоронением. Через полтора месяца после выхода всех, кто скрывался на мариупольской “Азовстали”, журналистам удалось сделать путеводитель по бомбоубежищам этого предприятия и воссоздать хронику его двухмесячной осады – читайте.

В турецкий порт Карасу прибыло грузовое судно "Жибек Жолы" с зерном на борту. Накануне о его отправке из Бердянска сообщали оккупационные власти Запорожской области. Украина обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать судно.

Z упала, V пропала

В Ухте в школе, где учился один из командиров пророссийских донецких сепаратистов Арсен Павлов по прозвищу Моторола, торжественно открыли мемориальную доску в его честь. Моторолу, известного крайней жестокостью, взорвали в лифте в 2016 году (кто – неизвестно). В мае 2022 года Путин внезапно вспомнил о нем и наградил его орденом Мужества посмертно.

В Новоржеве Псковской области местные профсоюзы провели митинг в поддержку войны с участием детей с автоматами – мероприятие было организовано в пику главе муниципалитета, избранной от партии “Яблоко”, которая ранее запретила клеить буквы Z и V на дом культуры, после чего стала обвиняемой по делу о “дискредитации” российской армии.

О том, как в разных регионах России преследуют педагогов, выступивших против войны, рассказывается здесь. Но бывают и обратные случаи: вот история 30-летнего бывшего учителя из села Медведь Новгородской области Алексея Ильина, который добровольно подписал контракт с Минобороны и был убит под Харьковом. В Медведе у добровольца остались жена и трое детей, в Петербурге – сын от первого брака. Вдова Ильина, родившая младшего ребенка уже после гибели мужа, и сейчас одобряет его выбор, а директор школы, где Ильин работал, хоть и признает, что тот пошел на войну от исключительно от безденежья и безнадежности, считает “спецоперацию” единственным способом спасения российской государственности и собирается написать об Ильине в группе "Оживший образ героя-освободителя земли медведской", которую ведет во "ВКонтакте".

В Нижнем Новгороде бывший сотрудник автозавода попытался поджечь здание регионального управления ФСБ. Его задержали.

Нет места политике

В России – отрезанной от Запада, где заболеваемость снова на подъеме, – официально закончилась эпидемия коронавируса: Роспотребнадзор отменил все введенные им ограничения. Подвох в том, что запрет на выезд из России через сухопутные погранпереходы вводился правительством (и оно не сообщало о его отмене), а запрет на митинги – местными властями (и они тоже не спешат его снимать).

В Карелии на местное отделение КПРФ составили протокол о повторном нарушении правил проведения акции за красные флаги, которые коммунисты несли во время “Бессмертного полка” (хождение с красными флагами в толпе трактуется как отдельная политическая акция, не согласованная с администрацией). Сами коммунисты объясняют этот протокол грядущими выборами, на которых глава местного отделения КПРФ собирается бороться за пост губернатора региона.

В Москве в сентябре пройдут всего лишь муниципальные выборы, но там городские власти создали целых пять линий обороны от независимых кандидатов: партии отказывают им в выдвижении, на потенциальных кандидатов составляют административные протоколы и заводят уголовные дела, избиркомы отказывают в регистрации прорвавшимся, кандидаты-спойлеры мешают им победить, результаты голосования “корректируются” через систему дистанционного электронного голосования. В новой партии “Новые люди” журналисту даже объяснили, что на муниципальных выборах “нет места политике”.

Единственное, чему место всегда находится, – это бессмысленной жестокости и насилию:

Арестованный по делу о госизмене новосибирский физик Дмитрий Колкер этапирован в Москву, где будет, вероятно, содержаться в “Лефортово”. Но недолго: у Колкера рак поджелудочной железы в последней стадии; его сын рассказал Настоящему Времени, что он не может самостоятельно есть и передвигаться.

В Петербурге задержали и доставили в военкомат вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова. Причина задержания в том, что Федотов подписал контракт с командой НХЛ, но поскольку сейчас он выступает за ЦСКА и поэтому формально является военнослужащим, место ему отнюдь не в США, а где-нибудь под Харьковом. Из военкомата Федотова увезли в больницу на машине скорой помощи – возможно, он еще сбежит.

Московскую экоактивистку Ольгу Кузьмину принудительно отправили в психдиспансер. Кузьмина проходит по делу о хулиганстве, возбужденным в связи с ее протестом против стройки в рамках программы реновации. 23 июня суд удовлетворил ходатайство следствия о том, чтобы отправить ее на психиатрическую экспертизу. На обжалование этого постановления отводится 10 дней, которые еще не истекли. Но в квартиру вломились силовики и насильно увезли Кузьмину в психушку.

Навальный рассказал в соцсетях об условиях жизни в новой колонии: “На работе сидишь 7 часов за швейной машиной на табуретке высотой ниже колена. После работы ты продолжаешь сидеть несколько часов на деревянной лавке под портретом Путина. Это называется “воспитательные мероприятия”. В субботу рабочий день 5 часов и снова сидишь на лавке под портретом. В воскресенье, в теории, выходной. Но в воскресенье мы сидим в комнате на деревянной лавке 10 часов. Не знаю, кого могут “воспитать” такие мероприятия, разве только скрюченного инвалида с больной спиной”. Как отмечают соратники Навального, в этом, собственно, цель и состоит.

Дела давно минувших дней: обвиняемые в убийстве основателя дагестанской газеты "Черновик" Хаджимурада Камалова приговорены к срокам от 16 до 24 лет. Заказчиком все-таки признали бывшего вице-премьера республики. Камалов был убит в декабре 2011 года на выходе из редакции – в него выстрелили 14 раз.

Международное эхо войны

1 июля между Украиной и Россией начал действовать визовый режим, а Дания официально присоединилась к оборонному партнерству с Евросоюзом.

ЮНЕСКО внесла в список нематериального наследия “культуру приготовления украинского борща”. Это должно было произойти в 2023 году, но в связи с войной организация рассмотрела украинскую заявку в ускоренном порядке, потому что борщ оказался под угрозой из-за вынужденного массового переселения носителей традиции из культурных контекстов и затрудненного доступа к необходимым продуктам.

Австралия ввела санкции против 16 россиян, среди которых родственники Путина и его любимая гимнастка Кабаева; по данным Bloomberg, в седьмой пакет санкций Евросоюза, который будет содержать запрет на импорт российского золота, включат корректировку правил транзита из России в Калининградскую область через Литву. Но это еще не значит, что напряженность в регионе исчезнет: Путин объявил, что западные санкции подталкивают Россию и Беларусь к скорейшему объединению. А там недалеко и до битвы за коридор.

Россия требует от Болгарии отменить объявленную ранее высылку 70 дипломатов, угрожая закрыть посольство в Софии. И.о. премьера Болгарии ответил, что не позволит иностранным дипломатам предъявлять ультиматумы болгарскому государству.

Экономические последствия войны:

Национальная полиция Украины объявила об аресте активов девяти российских компаний на сумму $153 млн. Среди них "Ростех", "РусАл", "Татнефть" и другие.

Об уходе из России заявили Universal Pictures и компания Thales, которая защищает платежи и данные клиентов банков. Nvidia отказалась продлевать и продавать в России лицензии на программное обеспечение для облачного гейминга.

По итогам июня Евросоюз впервые закупил больше газа у США, чем у России. В середине июля газопровод “Северный поток” закрывается на профилактику, и в Германии есть опасения, что после десятидневного перерыва поставки уже не возобновятся. В ЕС все чаще признают, что об энергетической независимости от России следовало бы задуматься раньше.

Комитет по международным делам Палаты общин британского парламента выпустил доклад, в котором говорится, что действующему правительству не удается перекрыть поток российских коррупционных денег в Великобританию: систематической работы на этом фронте не ведется, расследовательская работа полиции не финансируется, санкции вводятся хаотически. О причинах такого положения дел в докладе не говорится, но отчасти они объясняются в колонке Григория Юдина для Neue Zürcher Zeitung: неискоренимое желание вести с Россией business as usual, оставив всякие попытки бороться с непобедимым Путиным.

На хаотичность западных санкций, которые вводятся после начала войны с Украиной, указывает и агентство Reuters, приводя список российских оборонных компаний, избежавших санкций США. Уже введенные санкции не всегда соблюдаются: как утверждает ProPublica, Google после введения санкций продолжил передавать данные пользователей компании RuTarget, подконтрольной Сбербанку.

Южнокорейская компания Samsung, продолжающая производить телевизоры и другую технику на заводе в Калужской области неизвестно на каких компонентах (компания официально объявила о прекращении поставок запчастей в Россию), продает свою продукцию в страны СНГ, чтобы потом ввезти ее в России через “параллельный импорт” и таким образом снять риски вторичных санкций.

Все остальное

Верховная Рада Украины назначила новым уполномоченным по правам человека депутата Дмитрия Лубинца, возглавляющего правозащитный комитет парламента. Занимавшая этот пост Людмила Денисова была уволена за необоснованные публичные заявления о массовых изнасилованиях, якобы совершенных российскими военнослужащими (как писала “Украинская правда”, эти истории придумывала ее дочь, трудившаяся в аппарате омбудсмена).

Жителя Гомеля приговорили к 15 годам колонии усиленного режима за то, что он проколол шины 39 троллейбусов и поджег автомобиль силовика. Суд проходил в закрытом режиме, поэтому о деле больше ничего не известно.

В Каракалпакстане – автономной республике в составе Узбекистана – начались протесты против изменения статуса региона в Конституции: новый вариант основного закона лишает Каракалпакстан статуса суверенной республики, имеющей право на отделение от Узбекистана по итогам референдума. МВД Узбекистана назвал акции протеста незаконными, в регион введены дополнительные силы узбекской Нацгвардии, которые начали задержания.

Президент Кыргазстана подписал закон о легализации казино для иностранцев. Граждан республики туда пускать как бы не будут.

Ссылки для чтения

Мучительное. Интервью Юрия Шевчука о том, что происходит с Россией. Или беседа Валерия Панюшкина с Алвисом Херманисом и Чулпан Хаматовой о моноспектакле Post Scriptum, завершившем русскую трилогию Херманиса.

Интервью Юрия Шевчука о том, что происходит с Россией. Или беседа Валерия Панюшкина с Алвисом Херманисом и Чулпан Хаматовой о моноспектакле Post Scriptum, завершившем русскую трилогию Херманиса. Литературные классики. Путеводитель по колымскому аду Варлама Шаламова. Или история бит-поколения.

Путеводитель по колымскому аду Варлама Шаламова. Или история бит-поколения. Философская классика XX века. Отрывок из книги философа и историка науки Александра Койре “Этюды о Галилее” (изд-во “НЛО”), посвященный закону инерции и особой роли Декарта, который смог придать ему “ясную и отчетливую” форму. Или фрагмент из “Minima moralia” Теодора Адорно (изд-во Ad Marginem).

Отрывок из книги философа и историка науки Александра Койре “Этюды о Галилее” (изд-во “НЛО”), посвященный закону инерции и особой роли Декарта, который смог придать ему “ясную и отчетливую” форму. Или фрагмент из “Minima moralia” Теодора Адорно (изд-во Ad Marginem). Древнерусское. Рассказ о вариантах “удревления” русской истории, предложенных московскими книжниками XVI века. Или рассказ Андрея Вдовенко о содержании берестяных грамот, благодаря которым историки многое узнали о древнерусской повседневности.

Рассказ о вариантах “удревления” русской истории, предложенных московскими книжниками XVI века. Или рассказ Андрея Вдовенко о содержании берестяных грамот, благодаря которым историки многое узнали о древнерусской повседневности. Петербургское. Отрывок о Полтавской битве из первой биографии Петра I за авторством итало-греческого просветителя Антонио Катифоро, которая вышла в свет в 1736 году и теперь переиздана в “НЛО”. Или история Уильяма Льюиса – первого американца, свободно изъяснявшегося по-русски, пытавшегося бороться с коррупцией в Петербурге, но в итоге ставшего одним из первых переводчиков Державина и Пушкина.

Отрывок о Полтавской битве из первой биографии Петра I за авторством итало-греческого просветителя Антонио Катифоро, которая вышла в свет в 1736 году и теперь переиздана в “НЛО”. Или история Уильяма Льюиса – первого американца, свободно изъяснявшегося по-русски, пытавшегося бороться с коррупцией в Петербурге, но в итоге ставшего одним из первых переводчиков Державина и Пушкина. Британское искусство. Интервью Мартина Гейфорда, британского художественного критика, автора книги “Модернисты и бунтари. Бэкон, Фрейд, Хокни и Лондонская школа” (выходит в Ad Marginem) – о любви к фигуративной живописи и ее современном статусе, общении с “лондонцами” и роли арт-критики в эпоху становления Лондонской школы и сегодня. Или беседа с британским художником Стивеном Уилксом, который занимается в основном ослами.

Искренне Ваши,

Семь Сорок