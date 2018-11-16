Ватные медведи в стране российского народа

Доброе утро!
В Минске милиция задержала 16-летнего подростка, который дал пощечину статуе городового, и заставила его извиниться перед статуей. Основные новости почти догоняют эту:
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй полна решимости провести проект договора о “разводе” с ЕС через парламент, несмотря на отставки в своем правительстве и недовольство в обеих партиях. Она исключила возможность проведения второго референдума.
- ЕСПЧ признал многочисленные задержания Навального политически мотивированными.
- В Чехии углубился правительственный кризис, связанный с предполагаемым насильственным удержанием в Крыму сына премьер-министра.
- Оксфордский словарь словом года прилагательное “токсичный”.
Навальный разгромил правительство. В Страсбурге
Большая палата Европейского суда по правам человека признала политически мотивированными задержания и аресты Алексея Навального. Страсбургский суд постановил, что в отношении Навального нарушили статью 18 Европейской конвенции по правам человека, гарантирующую, что ограничения в отношении прав и свобод не должны применяться для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены. Эта статья применяется очень редко, суть объясняется здесь.
В это время московский штаб Навального обнаружил, что братья Ротенберги успешно освоили (без конкурса) 4 млрд рублей на ремонте трамвайных путей в Москве, а движение в защиту прав избирателей “Голос” подтвердило, что на выборах в Хакассии была задействована новая технология массовых фальсификаций через систему “Мобильный избиратель” – Навальный предупреждал об уязвимости системы перед злоупотреблениями еще до выборов.
Тереза Мэй исполняет волю народа. Несмотря ни на что
Четыре министра правительства Терезы Мэй ушли в отставку, отказавшись поддерживать проект соглашения по брекзиту, одобренный кабинетом в среду вечером. В ходе трехчасовой дискуссии в парламенте на Мэй обрушились как находящиеся в оппозиции лейбористы, так и члены ее собственной партии. Один из них, депутат с вудхаузовской фамилией Рис-Могг, собирает письма коллег-тори с требованием провести новые выборы лидера партии. Чем чревата отставка Мэй, объясняется тут, как в Британии вообще меняют премьеров, рассказано здесь.
Тем не менее, на пресс-конференции после бурной парламентской дискуссии Тереза Мэй подтвердила свою решимость довести проект договора с ЕС до парламента (хотя шансов, что парламент его одобрит, мало), а также исключила проведение второго референдума по брекзиту.
В Евросоюзе достигнутое соглашение назвали лучшим из возможных, добавив, что Брюссель готов и к выходу Великобритании без всякого договора, как и к тому, что она чудесным образом останется в ЕС. Саммит ЕС, на котором документ должен быть одобрен, предварительно намечен на 25 ноября.
Российские правоохранители работают. Госдума им помогает
- Росгвардия предлагает запретить продажу оружия лицам младше 21 года. Чтобы не стреляли в школах.
- ФСБ нашла в Томской области сторонников “ИГ”, которые якобы щедро финансировали боевиков.
- Прокуратура подробно описала райские условия содержания Цеповяза в амурской колонии. Выглядит как разоблачение за авторством Навального (пасека, килограммы еды, много женщин).
- Роскомнадзор объяснил, что мобильный интернет во время протестов в Ингушетии отключали по требованию правоохранительных органов.
- В Челябинске четырех работников колонии посадили за пытки. Двое из этих четверых избили заключенного, а потом подвесили его на шарфе. А он задохнулся.
- Госдума приняла в первом чтении закон об отмене уголовного наказания за репосты. Но будет административное.
Санкций становится больше. С каждым днем
- США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Хашогги (среди них наследный принц Сауд аль-Хатани). Прокурор Саудовской Аравии потребовал смертной казни для пятерых обвиняемых в его убийстве. В Сенат США внесен законопроект о приостановке продажи оружия Саудовской Аравии.
- Компания “повара Путина” Евгения Пригожина попыталась оспорить в американском суде обвинения во вмешательстве в выборы. Суд отказался снять обвинения.
- Украина готовит санкции против организаторов "выборов" на контролируемых пророссийскими сепаратистами территориях, а также украинских предприятий, которые сотрудничают с российским оборонным комплексом.
- Кадырова опять заблокировали в Instgram – из-за санкций.
В Чехии требуют отставки премьера. Он не уходит
Сенат Чешской республики принял постановление с требованием отставки премьер-министра Андрея Бабиша, того же требовали участники митингов по всей стране. Сын премьера обвиняет отца во лжи и настаивает на расследовании его похищения и удержания в Крыму – там Бабиш-старший пытался спрятать сына (якобы психически нездорового) от чешского следствия.
На Бабиша-младшего была оформлена доля в комплексе отдыха “Гнездо аиста”. Обвинения в махинациях с получениями дотаций ЕС на строительство этого “Гнезда” были выдвинуты против миллиардера Андрея Бабиша в бытность его министром финансов. Его уволили, но его партия выиграла следующие выборы и он стал премьером. Кризис осложняется тем, что Бабиша поддерживает президент Чехии Милош Земан.
Новости культуры. И космической техники
- Сегодня с Байконура должна улететь в космос ракета-носитель “Союз-ФГ” с транспортным грузовым кораблем “Прогресс МС-10”. (Предыдущий запуск “Союза-ФГ” чуть не привел к гибели космонавтов). Вот здесь занимательные монологи сотрудников РКЦ “Прогресс”, где собирают ракеты “Союз”: “Когда наши ракеты взлетают, то дух патриотизма очень силен на заводе”.
- Российский минкульт объяснил, почему аэропорт в Омске не назовут именем Егора Летова: потому что за Летова агитируют в соцсетях, а “мы живем не в стране интернета, а в стране российского народа”, – сказал пресс-секретарь ведомства. Ранее министр Мединский назвал поклонников ГрОба маргиналами.
- На Москву наступает сибирская дивизия ватных медведей. Красноярский художник Василий Слонов говорит, что они будут освобождать своих "собратьев", находящихся в полиции и у активистов группы SERB после погрома на выставке на Винзаводе в сентябре (ни уголовного, ни административного дела против погромщиков так и не возбудили).
- Оксфордский словарь назвал словом года прилагательное “токсичный”. Токсичными могут быть вещества, отношения и, само собой, новости.
Шесть ссылок
- История. Рассказ о Локотской республике – провозглашенном в 1941 году квазигосудрастве на оккупированной нацистами советской территории. Или записанный в 2014 году разговор с теперь уже покойным Львом Юдовичем – адвокатом, защищавшем советских диссидентов.
- Приключения слов и понятий. На “Арзамасе” вышел курс из девяти аудиолекций об истории исламской культуры, но есть и тексты: вот тут рассказывается о словах, пришедших, в русский язык из арабского. Для любителей понятий – дискуссия трех российских философов о феномене советского марксизма, любопытная.
- Разговор с немецким художником Хорст Хоайзелем, посвятившим одну часть своей жизни изучению лесов и деревьев, а другую – борьбе с беспамятством и забвением. Он сделал несколько своих “негативных памятников” на Куршской косе.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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