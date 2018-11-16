Ватные медведи в стране российского народа

Доброе утро!

В Минске милиция задержала 16-летнего подростка, который дал пощечину статуе городового, и заставила его извиниться перед статуей. Основные новости почти догоняют эту:

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй полна решимости провести проект договора о “разводе” с ЕС через парламент, несмотря на отставки в своем правительстве и недовольство в обеих партиях. Она исключила возможность проведения второго референдума.

ЕСПЧ признал многочисленные задержания Навального политически мотивированными.

В Чехии углубился правительственный кризис, связанный с предполагаемым насильственным удержанием в Крыму сына премьер-министра.

Оксфордский словарь словом года прилагательное “токсичный”.

Навальный разгромил правительство. В Страсбурге

Большая палата Европейского суда по правам человека признала политически мотивированными задержания и аресты Алексея Навального. Страсбургский суд постановил, что в отношении Навального нарушили статью 18 Европейской конвенции по правам человека, гарантирующую, что ограничения в отношении прав и свобод не должны применяться для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены. Эта статья применяется очень редко, суть объясняется здесь.

В это время московский штаб Навального обнаружил, что братья Ротенберги успешно освоили (без конкурса) 4 млрд рублей на ремонте трамвайных путей в Москве, а движение в защиту прав избирателей “Голос” подтвердило, что на выборах в Хакассии была задействована новая технология массовых фальсификаций через систему “Мобильный избиратель” – Навальный предупреждал об уязвимости системы перед злоупотреблениями еще до выборов.

Тереза Мэй исполняет волю народа. Несмотря ни на что

Четыре министра правительства Терезы Мэй ушли в отставку, отказавшись поддерживать проект соглашения по брекзиту, одобренный кабинетом в среду вечером. В ходе трехчасовой дискуссии в парламенте на Мэй обрушились как находящиеся в оппозиции лейбористы, так и члены ее собственной партии. Один из них, депутат с вудхаузовской фамилией Рис-Могг, собирает письма коллег-тори с требованием провести новые выборы лидера партии. Чем чревата отставка Мэй, объясняется тут, как в Британии вообще меняют премьеров, рассказано здесь.

Тем не менее, на пресс-конференции после бурной парламентской дискуссии Тереза Мэй подтвердила свою решимость довести проект договора с ЕС до парламента (хотя шансов, что парламент его одобрит, мало), а также исключила проведение второго референдума по брекзиту.

В Евросоюзе достигнутое соглашение назвали лучшим из возможных, добавив, что Брюссель готов и к выходу Великобритании без всякого договора, как и к тому, что она чудесным образом останется в ЕС. Саммит ЕС, на котором документ должен быть одобрен, предварительно намечен на 25 ноября.

Российские правоохранители работают. Госдума им помогает

Росгвардия предлагает запретить продажу оружия лицам младше 21 года. Чтобы не стреляли в школах.

ФСБ нашла в Томской области сторонников “ИГ”, которые якобы щедро финансировали боевиков.

Прокуратура подробно описала райские условия содержания Цеповяза в амурской колонии. Выглядит как разоблачение за авторством Навального (пасека, килограммы еды, много женщин).

Роскомнадзор объяснил, что мобильный интернет во время протестов в Ингушетии отключали по требованию правоохранительных органов.

В Челябинске четырех работников колонии посадили за пытки. Двое из этих четверых избили заключенного, а потом подвесили его на шарфе. А он задохнулся.

Госдума приняла в первом чтении закон об отмене уголовного наказания за репосты. Но будет административное.

Санкций становится больше. С каждым днем

США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Хашогги (среди них наследный принц Сауд аль-Хатани). Прокурор Саудовской Аравии потребовал смертной казни для пятерых обвиняемых в его убийстве. В Сенат США внесен законопроект о приостановке продажи оружия Саудовской Аравии.

Компания “повара Путина” Евгения Пригожина попыталась оспорить в американском суде обвинения во вмешательстве в выборы. Суд отказался снять обвинения.

Украина готовит санкции против организаторов "выборов" на контролируемых пророссийскими сепаратистами территориях, а также украинских предприятий, которые сотрудничают с российским оборонным комплексом.

Кадырова опять заблокировали в Instgram – из-за санкций.

В Чехии требуют отставки премьера. Он не уходит

Сенат Чешской республики принял постановление с требованием отставки премьер-министра Андрея Бабиша, того же требовали участники митингов по всей стране. Сын премьера обвиняет отца во лжи и настаивает на расследовании его похищения и удержания в Крыму – там Бабиш-старший пытался спрятать сына (якобы психически нездорового) от чешского следствия.

На Бабиша-младшего была оформлена доля в комплексе отдыха “Гнездо аиста”. Обвинения в махинациях с получениями дотаций ЕС на строительство этого “Гнезда” были выдвинуты против миллиардера Андрея Бабиша в бытность его министром финансов. Его уволили, но его партия выиграла следующие выборы и он стал премьером. Кризис осложняется тем, что Бабиша поддерживает президент Чехии Милош Земан.

Новости культуры. И космической техники

Сегодня с Байконура должна улететь в космос ракета-носитель “Союз-ФГ” с транспортным грузовым кораблем “Прогресс МС-10”. (Предыдущий запуск “Союза-ФГ” чуть не привел к гибели космонавтов). Вот здесь занимательные монологи сотрудников РКЦ “Прогресс”, где собирают ракеты “Союз”: “Когда наши ракеты взлетают, то дух патриотизма очень силен на заводе”.

Российский минкульт объяснил, почему аэропорт в Омске не назовут именем Егора Летова: потому что за Летова агитируют в соцсетях, а “мы живем не в стране интернета, а в стране российского народа”, – сказал пресс-секретарь ведомства. Ранее министр Мединский назвал поклонников ГрОба маргиналами.

На Москву наступает сибирская дивизия ватных медведей. Красноярский художник Василий Слонов говорит, что они будут освобождать своих "собратьев", находящихся в полиции и у активистов группы SERB после погрома на выставке на Винзаводе в сентябре (ни уголовного, ни административного дела против погромщиков так и не возбудили).

Оксфордский словарь назвал словом года прилагательное “токсичный”. Токсичными могут быть вещества, отношения и, само собой, новости.

Шесть ссылок

История. Рассказ о Локотской республике – провозглашенном в 1941 году квазигосудрастве на оккупированной нацистами советской территории. Или записанный в 2014 году разговор с теперь уже покойным Львом Юдовичем – адвокатом, защищавшем советских диссидентов.

Приключения слов и понятий. На “Арзамасе” вышел курс из девяти аудиолекций об истории исламской культуры, но есть и тексты: вот тут рассказывается о словах, пришедших, в русский язык из арабского. Для любителей понятий – дискуссия трех российских философов о феномене советского марксизма, любопытная.

Разговор с немецким художником Хорст Хоайзелем, посвятившим одну часть своей жизни изучению лесов и деревьев, а другую – борьбе с беспамятством и забвением. Он сделал несколько своих “негативных памятников” на Куршской косе.

Искренне Ваши,

Семь Сорок