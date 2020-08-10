В Бобруйске и Кобрине – мир

Доброе утро!

Сегодня глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина должна провести брифинг и огласить предварительные итоги президентских выборов. Сейчас трудно сказать, как будет воспринято то, что она скажет:

В разных городах Беларуси после объявления результатов официального экзитпола (у Лукашенко – около 80%, у Тихановской – около 7%), люди вышли на улицы. Есть пострадавшие в столкновениях с ОМОНом.

Светлана Тихановская, побеждающая с огромным отрывом на некоторых “честных участках”, призвала силовиков остановить насилие.

В субботу в Хабаровске прошла 29-я акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.

В Бейруте в субботу тысячи человек требовали наказать виновных во взрыве в порту, сотни человек пострадали в столкновениях с полицией.

Шестые выборы Лукашенко

В субботу, накануне основного дня голосования на президентских выборах, в Минске вновь прошла акция автомобилистов (они сигналили и махали из окон белыми лентами); полиция задержала главу штаба арестованного Виктора Бабарико Марию Колесникову (через полчаса ее отпустили, объяснив, что с кем-то ее перепутали); другая участница штаба Тринити Вероника Цепкало уехала из Минска в Москву, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская из соображений безопасности ночевала не дома. Трех членов “Открытой России”, ехавших в Беларусь наблюдать за выборами, задержали на границе.

Днем в воскресенье по всей Беларуси стал плохо работать интернет, основные новостные порталы оказались недоступны, ближе к вечеру в Минске закрыли несколько станций метро, на улицах стала появляться военная техника. Весь день милиция задерживала наблюдателей, членов избиркомов, активистов и журналистов. Съемочную группу телеканала “Дождь”, работавшую без аккредитации, потому что ее никому не дают, задержали и вечером повезли в Смоленск.

ЦИК Беларуси сообщил о рекордной явке в ходе досрочного голосования – до воскресенья проголосовали якобы 41,7% избирателей. При этом независимые наблюдатели сообщали, что явка все пять дней была стабильно низкой. Здесь наблюдатели подробнее рассказывают, как им не давали работать и что им все-таки удалось увидеть и зафиксировать.

У белорусских посольств за границей весь день стояли очереди (в Москве и в Петербурге всем проголосовать не удалось, вот видео из разных городов). По данным экзитполов за рубежом, на выборах с большим отрывом побеждает Светлана Тихановская. В 20:00 закрылись большинство участков в Беларуси, хотя и там проголосовать успели не все желающие. Глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина сказала, что очереди на отдельных избирательных участках являются организованной провокацией со стороны протестного электората.

Когда ЦИК Беларуси объявил результаты “государственного экзитпола” – 79,9% у Лукашенко, 6,8% у Тихановской – люди в разных городах стали выходить на улицы. Начались задержания. Светлана Тихановская, с огромным отрывом побеждающая на некоторых “честных” участках в Минске и области, обратилась к силовикам с требованием прекратить насилие.

В Минске насилие не прекратилось: ОМОН применял водометы, светошумовые гранаты, стрелял резиновыми пулями, в какой-то момент автозак въехал в толпу протестующих. Есть раненые. Вот пример необъяснимой жесткости, вот подборка фотографий.

В то же время, в Бобруйске и Кобрине ОМОН не стал разгонять протестующих; в Барановичах, по словам очевидца, произошел “равновесный бой” между ОМОНом и возмущенными жителями города.

Дальше может быть все что угодно, но, как утверждает журналистка Ирина Халип, что бы ни произошло, в Беларуси уже “изменилось всё”.

Российская повседневность

В субботу в Хабаровске прошла 29-я массовая акция в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Акции солидарности с хабаровчанами состоялись и в других российских городах.

В Москве возбуждено уголовное дело о вандализме против трех участников “Бессрочного протеста”. Задержаны Иван Воробьевский, Ольга Мисик и Игорь Башаримов. Предположительно, вандализмом полиция считает акцию у здания Генпрокуратуры России: в ночь на 8 августа неизвестные облили его розовой краской и вывесили баннер в поддержку осужденных по делу "Нового величия".

Тысячи жителей Башкирии вышли на акцию против вырубки леса на Куштау.

Путин в воскресенье занимался каракулевыми шапками (теперь армейское руководство не будет их носить) и судьбой казачества – казаки будут участвовать “в решении государственных задач в интересах национальной безопасности” и заниматься “профилактикой экстремизма”.

Тем временем эпидемия

По официальным данным на утро воскресенья, в России за сутки выявлено 5189 новых случаев Covid-19 (опять чуть меньше, чем сутками ранее), общее число инфицированных с начала эпидемии составило 887 тысяч. За сутки умерли 77 человек, общее число жертв эпидемии составляло на утро воскресенья 14 931, за день в Москве скончались еще 13 человек. От коронавируса умерли председатель Высшего церковного суда РПЦ и главный "экзорцист", насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков).

В США число инфицированных с начала пандемии превысило пять миллионов, в Бразилии от коронавируса умерли уже более ста тысяч человек. Трамп подписал указы о помощи пострадавшим во время пандемии.

Вокруг света

В Бейруте в субботу прошла масштабная акция с требованием наказать виновных во взрыве в порту. Протестующие захватили здания нескольких министерств, объявив их “штабами революции”. Полиция применила слезоточивый газ, около сотни человек пострадали.

Власти Маврикия объявили режим чрезвычайной ситуации из-за разлива нефти с севшего на мель японского танкера.

Шесть ссылок

Ежи и ворон. Фрагмент из мемуаров ветеринара Ноэля Фицпатрика “Слушая животных” (изд-во “Бомбора”) – о ежах. Или рассказ о месте животных в мифологии британского поэта Теда Хьюза и особой роли Ворона внутри этой мифологии.

Фрагмент из мемуаров ветеринара Ноэля Фицпатрика “Слушая животных” (изд-во “Бомбора”) – о ежах. Или рассказ о месте животных в мифологии британского поэта Теда Хьюза и особой роли Ворона внутри этой мифологии. Автохтоны и переселенцы. Фрагмент из книги американского политолога Анджелы Стент “Мир Путина: Россия и ее лидер глазами Запада” (изд-во “Интеллектуальная литература”) – об украинском вопросе и его месте в истории России. Или фотоистория Александра Матвеева о Калининграде – городе, где все переселенцы.

Фрагмент из книги американского политолога Анджелы Стент “Мир Путина: Россия и ее лидер глазами Запада” (изд-во “Интеллектуальная литература”) – об украинском вопросе и его месте в истории России. Или фотоистория Александра Матвеева о Калининграде – городе, где все переселенцы. Польское. 12 слов, помогающих понять польскую культуру – от “пана” до “курвы”. Или рассказ о том, что значит для польской литературы Варшавское восстание.

12 слов, помогающих понять польскую культуру – от “пана” до “курвы”. Или рассказ о том, что значит для польской литературы Варшавское восстание. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

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Семь Сорок