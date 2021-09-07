На последнем дыхании

Доброе утро!

Во Франции умер Жан-Поль Бельмондо, ему было 88 лет. В остальном тоже невесело:

Роскомнадзор начал блокировать сайт “Умного голосования” с помощью оборудования, созданного для изоляции рунета.

Петербургского художника отправили в колонию-поселение по делу о применении насилия к омоновцу, повредившему колено на акции 31 января.

В Беларуси Марию Колесникову и Максима Знака приговорили к 11 и 10 годам тюрьмы.

Талибы объявили о полной победе над силами оппозиции в Панджшере.

Разумное голосование

Роскомнадзор начал блокировать сайт "Умного голосования" с помощью ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) – это оборудование, которое операторы связи были обязаны установить по требованию Роскомнадзора для исполнения закона о "суверенном рунете". По словам соратника Навального Леонида Волкова, это значит, что попытки удалить сайт с хостинга appspot провалились, и через VPN сервис будет доступен. “Яндекс” пообещал обжаловать требование московского Арбитражного суда убрать из поисковой выдачи словосочетание “Умное голосование”, потому что компания не понимает, как это реализовать. Русской службе “Би-би-си” удалось выяснить, что компания "Вулинтертрейд", по иску которой суд принял эту обеспечительную меру, была создана подполковником полиции, а потом отошла к торговцу шерстью, который тоже может быть связан с силовиками. На вопрос, зачем нынешний владелец компании оформил права на торговый знак “Умное голосование”, он отвечает, что прихоть у него такая.

Тем временем в Краснодарском крае создан проект “Разумное голосование” – его сделала партия “Новые люди” владельца Faberlic Алексея Нечаева (вероятно, по поручению сверху). Рассчитывать, что избиратели перепутают “Умное голосование” с “Разумным”, – все равно, что надеяться, что петербуржцы не отличат настоящего Бориса Вишневского от двух прифотошопленных. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала кандидатов-двойников в Петербурге “издевательством, позорищем и безобразием”, однако снять их с выборов по закону невозможно (она обещала впоследствии посодействовать ужесточению закона).

Вот веселый рассказ о том, как ведут кампанию провластные кандидаты. Оппозиционных и псевдооппозиционных блокируют все более изобретательно: YouTube заблокировал по запросу ВГТРК сюжет “Дождя” с фрагментом теледебатов кандидатов в депутаты Госдумы, на котором Максим Шевченко призвал освободить Навального и других политзаключенных. Дебаты транслировались на “России 1”, и причиной блокировки указано нарушение авторских прав.

ПАСЕ решила направить на российские выборы группу из пяти наблюдателей, посетовав, что особого смысла в этом нет: наблюдатели ПАСЕ обычно работают в сотрудничестве с наблюдателями ОБСЕ, которые отказались ехать в этом году из-за того, что им ограничили численность группы.

Российские будни

Суд в Петербурге приговорил художника Илью Першина к трем годам колонии-поселения по делу о применении насилия к омоновцу на акции в поддержку Навального 31 января. У омоновца повреждено колено. Першин вину не признал, а его подруга говорит, что омоновец упал на это самое колено просто потому, что поскользнулся, погнавшись за Першиным. Этому есть видеоподтверждение, но суд им не заинтересовался.

Пенсионерке из Уфы дали три года условно за то, что она перевела 6500 рублей матери осужденного за экстремизм (“финансирование экстремистской деятельности”). В Ростове отправили в приют детей женщины, уехавшей из России из-за уголовного дела о финансировании терроризма. Бабушке отказали в опеке. Генпрокурор России предложил приравнять реабилитацию нацизма к экстремизму – скоро счета начнут блокировать за твит с кадром из “Семнадцати мгновений весны”.

В Мурманске за организацию какого-то митинга (какого – она сама не знает) опять задержана бывший координатор штаба Навального Виолетта Грудина.

В Чувашии настоятеля православной церкви запретили в служении после того, как он призвал руководство РПЦ отчитаться о доходах.

Подруга похищенной из шелтера чеченки Халимат Тарамовой уехала из России из-за угроз. На выходных власти Чечни распространили по всем возможным каналам видео, на котором Тарамова говорит, что ее не убили, и просит оставить ее в покое. Вот интервью с уроженкой Чечни Аминат Лорсановой, которая бежала из республики и теперь требует от российских властей расследовать похищение Тарамовой (мрачные вещи она рассказывает).

О том, что привело к убийству двух заключенных в Хабаровской колонии, рассказано здесь (кроме убитых, там есть тяжело раненые и десятки легко травмированных).

Суд в Красноярске приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 13 годам колонии за организацию двойного убийства в 90-е годы. Сам Быков называет дело сфабрикованным губернатором Уссом, которому он мог бы составить конкуренцию на выборах.

Шойгу-Сибирское

Роман Баданин, бывший главред издания “Проект”, объявленного в России “нежелательной организацией”, запустил “Агентство”. Первое расследование “Агентства” посвящено министру обороны России Сергею Шойгу. Возглавив Минобороны, Шойгу расширил пресс-службу до ста человек – они обзванивают СМИ и требуют опровергнуть “плохие” новости. Кроме того, “Агентство” рассказывает о юртах, в которых Путин любит отдыхать в компании Шойгу.

Здесь заветную мечу Шойгу о том, чтобы “вернуться в Сибирь и построить там один, а лучше еще два города”, комментирует экономический географ Руслан Дохов. По его словам, строить в Сибири какие-либо новые города бессмысленно, потому что в них некому будет жить – разумнее было бы поддержать те города, в которых какая-то живая жизнь еще теплится, например Томск.

В Беларуси

Суд в Минске приговорил членов Координационного совета оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам тюрьмы. Их признали виновными в попытке захвата власти. Вот разговор с отцом Марии Колесниковой, а вот рассказ журналистки “Новой газеты” Ирины Халип (бывшей политзаключенной и жены политика Андрея Санникова, осужденного после президентских выборов 2010 года) о том, насколько невыносима жизнь родственников политзеков. В Беларуси сейчас более 600 политзаключенных – здесь посвященная им интерактивная инфографика.

Белорусская спортсменка Ольга Сафронова уехала в Польшу. С ней не хотели продлевать контракт из-за ее оппозиционных взглядов.

В Украине и вокруг нее

В Киеве снесли памятный знак в честь дружбы с Москвой – он станет экспонатом будущего музея тоталитаризма. В Одессе раскапывают массовую могилу жертв НКВД: с захоронением начали работать еще в 2008 году, но тогда раскопки были приостановлены через несколько месяцев из-за проблем с финансированием. Теперь к делу подошли серьезно.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца задержанного в минувшие выходные крымскотатарского активиста Наримана Джеляла. Его обвиняют по статье "Диверсия" (под которой подразумевается повреждение какого-то газопровода), это от 12 до 15 лет. Крымская правозащитница Лутфие Зудиева рассказывает, что Джеляла сутки держали в наручниках с мешком на голове, не допуская к нему адвоката. Она сомневается даже в самом факте повреждения газопровода.

В Нидерландах в суде по делу о катастрофе рейса MH17 под Донецком начали выступать родственники погибших, на это отведено десять дней слушаний. Вот некоторые из их историй.

Вокруг света

Талибы объявили о полной победе над силами оппозиции в Панджшере и прекращении войны в Афганистане.

В преддверии выборов в Бундестаг спецслужбы Германии зафиксировали рост активности хакеров предположительно связанных с Россией. Эксперты Института изучения преступности и безопасности Кардиффского университета рассказали о крупной операции по влиянию на общественное мнение, за которой, по всей видимости, стоят российские интернет-тролли (главное ноу-хау – поместить комментарий под статьей, например, The Guardian, чтобы потом условный ТАСС опубликовал со ссылкой на этот комментарий заметку “Британские СМИ сообщают”).

Во Франции умер футболист национальной сборной Жан-Пьер Адамс, ему было 73 года. Спортсмен стал жертвой врачебной ошибки, которая произошла во время операции, и провел в коме 39 лет.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России упал до 17 856. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии составило 7 млн 30 тысяч; официальное число жертв достигло к утру понедельника 187 990 человек (+790 за сутки).

В Москве возникли массовые проблемы с продлением сертификата о вакцинации после третьей прививки.

Шесть ссылок

Ленинградская интеллигенция. Переписка Сергея Довлатова с филологом Игорем Павловичем Смирновым – ужасно занимательно, много сплетен (Довлатов пишет, что Парамонов совсем спился, а “некие Вайль и Генис” относятся к Игорю Ефимову без должного уважения). Или воспоминания (упоминаемого в переписке) Михаила Мейлаха о встречах с “дедами”, то есть культурными деятелями поколения революции.

Переписка Сергея Довлатова с филологом Игорем Павловичем Смирновым – ужасно занимательно, много сплетен (Довлатов пишет, что Парамонов совсем спился, а “некие Вайль и Генис” относятся к Игорю Ефимову без должного уважения). Или воспоминания (упоминаемого в переписке) Михаила Мейлаха о встречах с “дедами”, то есть культурными деятелями поколения революции. Архаика. Отрывок из книги Антона Уткина “Магия и религия в «Слове о полку Игореве»” (изд-во “Перо”) – о том, кого имел в виду песнопевец, говоря о Трояне. Или рассуждения журналиста и писателя Степана Кузнецова о пословицах.

Отрывок из книги Антона Уткина “Магия и религия в «Слове о полку Игореве»” (изд-во “Перо”) – о том, кого имел в виду песнопевец, говоря о Трояне. Или рассуждения журналиста и писателя Степана Кузнецова о пословицах. Латинская Америка. Разговор с политологом и социологом Татьяной Ворожейкиной о президенте Никарагуа Даниэле Ортеге, который сорок лет назад дружил с Брежневым и Андроповым, а сегодня – с Путиным и Шойгу. Или рассказ о том, как сын политика Луиса Карлоса Галана, убитого наркомафией, решил стать президентом Колумбии и легализовать кокаин.

Разговор с политологом и социологом Татьяной Ворожейкиной о президенте Никарагуа Даниэле Ортеге, который сорок лет назад дружил с Брежневым и Андроповым, а сегодня – с Путиным и Шойгу. Или рассказ о том, как сын политика Луиса Карлоса Галана, убитого наркомафией, решил стать президентом Колумбии и легализовать кокаин. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок