На последнем дыхании

Доброе утро!
Во Франции умер Жан-Поль Бельмондо, ему было 88 лет. В остальном тоже невесело:
- Роскомнадзор начал блокировать сайт “Умного голосования” с помощью оборудования, созданного для изоляции рунета.
- Петербургского художника отправили в колонию-поселение по делу о применении насилия к омоновцу, повредившему колено на акции 31 января.
- В Беларуси Марию Колесникову и Максима Знака приговорили к 11 и 10 годам тюрьмы.
- Талибы объявили о полной победе над силами оппозиции в Панджшере.
Разумное голосование
Роскомнадзор начал блокировать сайт "Умного голосования" с помощью ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) – это оборудование, которое операторы связи были обязаны установить по требованию Роскомнадзора для исполнения закона о "суверенном рунете". По словам соратника Навального Леонида Волкова, это значит, что попытки удалить сайт с хостинга appspot провалились, и через VPN сервис будет доступен. “Яндекс” пообещал обжаловать требование московского Арбитражного суда убрать из поисковой выдачи словосочетание “Умное голосование”, потому что компания не понимает, как это реализовать. Русской службе “Би-би-си” удалось выяснить, что компания "Вулинтертрейд", по иску которой суд принял эту обеспечительную меру, была создана подполковником полиции, а потом отошла к торговцу шерстью, который тоже может быть связан с силовиками. На вопрос, зачем нынешний владелец компании оформил права на торговый знак “Умное голосование”, он отвечает, что прихоть у него такая.
Тем временем в Краснодарском крае создан проект “Разумное голосование” – его сделала партия “Новые люди” владельца Faberlic Алексея Нечаева (вероятно, по поручению сверху). Рассчитывать, что избиратели перепутают “Умное голосование” с “Разумным”, – все равно, что надеяться, что петербуржцы не отличат настоящего Бориса Вишневского от двух прифотошопленных. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала кандидатов-двойников в Петербурге “издевательством, позорищем и безобразием”, однако снять их с выборов по закону невозможно (она обещала впоследствии посодействовать ужесточению закона).
Вот веселый рассказ о том, как ведут кампанию провластные кандидаты. Оппозиционных и псевдооппозиционных блокируют все более изобретательно: YouTube заблокировал по запросу ВГТРК сюжет “Дождя” с фрагментом теледебатов кандидатов в депутаты Госдумы, на котором Максим Шевченко призвал освободить Навального и других политзаключенных. Дебаты транслировались на “России 1”, и причиной блокировки указано нарушение авторских прав.
ПАСЕ решила направить на российские выборы группу из пяти наблюдателей, посетовав, что особого смысла в этом нет: наблюдатели ПАСЕ обычно работают в сотрудничестве с наблюдателями ОБСЕ, которые отказались ехать в этом году из-за того, что им ограничили численность группы.
Российские будни
- Суд в Петербурге приговорил художника Илью Першина к трем годам колонии-поселения по делу о применении насилия к омоновцу на акции в поддержку Навального 31 января. У омоновца повреждено колено. Першин вину не признал, а его подруга говорит, что омоновец упал на это самое колено просто потому, что поскользнулся, погнавшись за Першиным. Этому есть видеоподтверждение, но суд им не заинтересовался.
- Пенсионерке из Уфы дали три года условно за то, что она перевела 6500 рублей матери осужденного за экстремизм (“финансирование экстремистской деятельности”). В Ростове отправили в приют детей женщины, уехавшей из России из-за уголовного дела о финансировании терроризма. Бабушке отказали в опеке. Генпрокурор России предложил приравнять реабилитацию нацизма к экстремизму – скоро счета начнут блокировать за твит с кадром из “Семнадцати мгновений весны”.
- В Мурманске за организацию какого-то митинга (какого – она сама не знает) опять задержана бывший координатор штаба Навального Виолетта Грудина.
- В Чувашии настоятеля православной церкви запретили в служении после того, как он призвал руководство РПЦ отчитаться о доходах.
- Подруга похищенной из шелтера чеченки Халимат Тарамовой уехала из России из-за угроз. На выходных власти Чечни распространили по всем возможным каналам видео, на котором Тарамова говорит, что ее не убили, и просит оставить ее в покое. Вот интервью с уроженкой Чечни Аминат Лорсановой, которая бежала из республики и теперь требует от российских властей расследовать похищение Тарамовой (мрачные вещи она рассказывает).
- О том, что привело к убийству двух заключенных в Хабаровской колонии, рассказано здесь (кроме убитых, там есть тяжело раненые и десятки легко травмированных).
- Суд в Красноярске приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 13 годам колонии за организацию двойного убийства в 90-е годы. Сам Быков называет дело сфабрикованным губернатором Уссом, которому он мог бы составить конкуренцию на выборах.
Шойгу-Сибирское
Роман Баданин, бывший главред издания “Проект”, объявленного в России “нежелательной организацией”, запустил “Агентство”. Первое расследование “Агентства” посвящено министру обороны России Сергею Шойгу. Возглавив Минобороны, Шойгу расширил пресс-службу до ста человек – они обзванивают СМИ и требуют опровергнуть “плохие” новости. Кроме того, “Агентство” рассказывает о юртах, в которых Путин любит отдыхать в компании Шойгу.
Здесь заветную мечу Шойгу о том, чтобы “вернуться в Сибирь и построить там один, а лучше еще два города”, комментирует экономический географ Руслан Дохов. По его словам, строить в Сибири какие-либо новые города бессмысленно, потому что в них некому будет жить – разумнее было бы поддержать те города, в которых какая-то живая жизнь еще теплится, например Томск.
В Беларуси
Суд в Минске приговорил членов Координационного совета оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам тюрьмы. Их признали виновными в попытке захвата власти. Вот разговор с отцом Марии Колесниковой, а вот рассказ журналистки “Новой газеты” Ирины Халип (бывшей политзаключенной и жены политика Андрея Санникова, осужденного после президентских выборов 2010 года) о том, насколько невыносима жизнь родственников политзеков. В Беларуси сейчас более 600 политзаключенных – здесь посвященная им интерактивная инфографика.
Белорусская спортсменка Ольга Сафронова уехала в Польшу. С ней не хотели продлевать контракт из-за ее оппозиционных взглядов.
В Украине и вокруг нее
В Киеве снесли памятный знак в честь дружбы с Москвой – он станет экспонатом будущего музея тоталитаризма. В Одессе раскапывают массовую могилу жертв НКВД: с захоронением начали работать еще в 2008 году, но тогда раскопки были приостановлены через несколько месяцев из-за проблем с финансированием. Теперь к делу подошли серьезно.
Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца задержанного в минувшие выходные крымскотатарского активиста Наримана Джеляла. Его обвиняют по статье "Диверсия" (под которой подразумевается повреждение какого-то газопровода), это от 12 до 15 лет. Крымская правозащитница Лутфие Зудиева рассказывает, что Джеляла сутки держали в наручниках с мешком на голове, не допуская к нему адвоката. Она сомневается даже в самом факте повреждения газопровода.
В Нидерландах в суде по делу о катастрофе рейса MH17 под Донецком начали выступать родственники погибших, на это отведено десять дней слушаний. Вот некоторые из их историй.
Вокруг света
- Талибы объявили о полной победе над силами оппозиции в Панджшере и прекращении войны в Афганистане.
- В преддверии выборов в Бундестаг спецслужбы Германии зафиксировали рост активности хакеров предположительно связанных с Россией. Эксперты Института изучения преступности и безопасности Кардиффского университета рассказали о крупной операции по влиянию на общественное мнение, за которой, по всей видимости, стоят российские интернет-тролли (главное ноу-хау – поместить комментарий под статьей, например, The Guardian, чтобы потом условный ТАСС опубликовал со ссылкой на этот комментарий заметку “Британские СМИ сообщают”).
- Во Франции умер футболист национальной сборной Жан-Пьер Адамс, ему было 73 года. Спортсмен стал жертвой врачебной ошибки, которая произошла во время операции, и провел в коме 39 лет.
Хроники пандемии
По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России упал до 17 856. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии составило 7 млн 30 тысяч; официальное число жертв достигло к утру понедельника 187 990 человек (+790 за сутки).
В Москве возникли массовые проблемы с продлением сертификата о вакцинации после третьей прививки.
Шесть ссылок
- Ленинградская интеллигенция. Переписка Сергея Довлатова с филологом Игорем Павловичем Смирновым – ужасно занимательно, много сплетен (Довлатов пишет, что Парамонов совсем спился, а “некие Вайль и Генис” относятся к Игорю Ефимову без должного уважения). Или воспоминания (упоминаемого в переписке) Михаила Мейлаха о встречах с “дедами”, то есть культурными деятелями поколения революции.
- Архаика. Отрывок из книги Антона Уткина “Магия и религия в «Слове о полку Игореве»” (изд-во “Перо”) – о том, кого имел в виду песнопевец, говоря о Трояне. Или рассуждения журналиста и писателя Степана Кузнецова о пословицах.
- Латинская Америка. Разговор с политологом и социологом Татьяной Ворожейкиной о президенте Никарагуа Даниэле Ортеге, который сорок лет назад дружил с Брежневым и Андроповым, а сегодня – с Путиным и Шойгу. Или рассказ о том, как сын политика Луиса Карлоса Галана, убитого наркомафией, решил стать президентом Колумбии и легализовать кокаин.
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Искренне Ваши,
Семь Сорок
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