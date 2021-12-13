Всероссийский извозчик

Доброе утро!

Дочь первого американского астронавта Алана Шепарда тоже слетала в космос – если, конечно, суборбитальный полет на ракете New Shepard, которые запускает компания Джеффа Безоса Blue Origin, считается космическим полетом. На Земле новости такие:

В Екатеринбурге около 30 человек вышли на акцию в защиту “Мемориала”.

В Москве полиция сорвала акцию солидарности с политзаключенными.

В Беларуси арестовали мать анархиста, уехавшего из страны в 2019 году; опубликовано видео, где она стоит на коленях и признает свою вину.

ВОЗ подтверждает, что омикрон распространяется быстрее, чем дельта, однако вызывает более мягкое течение болезни.

Россия. Новейшая история

На телеканале “Россия 1” показали фильм “Россия. Новейшая история”, в котором Путин говорит, что в 1990-е “подрабатывал извозом” (видимо, на “Запорожце”). Первый раз бессменный российский президент придумал “извоз” в 2018 году, но тогда он говорил, что подумывал, не податься ли ему в таксисты после проигрыша Анатолия Собчака на губернаторских выборах. Теперь он решил, что все-таки подался. На этом фоне Путин поделился еще и “воспоминаниями” о том, как в 1990-е годы сотрудники американских спецслужб ходили на российские предприятия “как на работу”.

Александр Сокуров, попытавшийся обсудить с Путиным российскую национальную политику в ходе виртуальной встречи членов Совета по правам человека с президентом, теперь призывает “не раздувать истерию” в связи с истерической реакцией чеченского руководства на его слова. Ранее Сокуров сказал, что опасается уголовного преследования, но надеется на милость Путина. Вот большой разговор с режиссером.

В Набережных Челнах подростки потушили Вечный огонь снежками – прокуратура начала проверку.

В Москве полиция сорвала благотворительный аукцион в поддержку политзаключенных (ссылались, конечно, на пандемию).

Десятки российских математиков написали открытое письмо исполкому Международного математического союза, в котором попросили отложить Международный конгресс математиков в Петербурге до освобождения аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова. Форум запланирован на июнь следующего года.

В Екатеринбурге около 30 человек вышли на акцию в поддержку “Мемориала”, организованную региональным отделением общества.

Здесь рассказывается о самой экзотической организации – “иностранном агенте”, Иркутском союзе библиофилов, а здесь – история учителя из Курской области, который попытался прожить месяц на одну зарплату, но не смог (но получил обвинение в экстремизме).

Вокруг света

В Беларуси арестована мать анархиста Романа Халилова, который уехал из страны еще в 2019 году, опасаясь уголовного преследования. Сначала у нее дома устроили обыск, а потом арестовали ее на 10 суток за “неповиновение милиции”. В сети появилось видео, на котором женщина стоит на коленях и говорит, что признает свою вину (это монтаж).

Евросоюз выделит дополнительно 30 миллионов евро на помощь белорусскому гражданскому обществу, в том числе независимым медиа, деятелям культуры, которые были вынуждены уехать, эмигрировавшим предпринимателям и молодежи.

Главы государств “большой семерки” по итогам встречи в Ливерпуле в очередной раз призвали Россию к деэскалации на украинской границе. Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что следовало бы возобновить переговоры в “нормандском формате”. Вот монологи украинских военных, находящихся на передовой в Донбассе: большинство считают, что Россия все же не решится на вторжение.

О том, как бывший министр культуры России, а ныне помощник Путина Владимир Мединский зарабатывает на реставрации в Крыму, рассказано здесь.

Жертвами торнадо в нескольких штатах США стали около ста человек. Больше всего жертв – в штате Кентукки, где объявлено чрезвычайное положение (вот видео).

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России снова упал – до 29 929. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 10 миллионов 17 тысяч; официальное число жертв достигло к утру воскресенья 289 483 человек (+1132 за сутки). В реальности жертв гораздо больше.

В Екатеринбурге, Архангельске, Новосибирске прошли акции против введения QR-кодов для прохода в общественные места. В Саратове коммунисты готовят референдум по этому вопросу. На этом фоне Госдума и правительство решили снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте.

В докладе ВОЗ говорится, что штамм омикрон действительно более заразен, чем дельта, однако вызывает более мягкое течение болезни. Здесь о свойствах нового штамма рассказывает биолог Георгий Базыкин.

Шесть ссылок

Писатели. К 200-летнему юбилею Некрасова – рассказ обо всех его литературных гранях, не только поэтической. Или эссе Игоря Гулина к 90-летию Юрия Мамлеева.

К 200-летнему юбилею Некрасова – рассказ обо всех его литературных гранях, не только поэтической. Или эссе Игоря Гулина к 90-летию Юрия Мамлеева. Художники. Фрагмент из мемуаров члена группы “Радек” Петра Быстрова “Как я разбил очки Осмоловскому”. Или любопытные рассуждения искусствоведа Юлии Тихомировой о том, как воспринимает искусство первое путинское поколение, нынешние 20-летние.

Фрагмент из мемуаров члена группы “Радек” Петра Быстрова “Как я разбил очки Осмоловскому”. Или любопытные рассуждения искусствоведа Юлии Тихомировой о том, как воспринимает искусство первое путинское поколение, нынешние 20-летние. Режиссеры. Отрывок из дневников Кшиштофа Кесьлёвского 1989-1990 годов (сборник текстов Кесьлёвского вышел в изд-ве Corpus). Или беседа с Эдуардом Шелгановым – режиссером, в начале 90-х экспериментировавшим с эстетикой немого кино и порнографии, экранизировавшим Платонова, а ныне – работником котельной.

Искренне Ваши,

Семь Сорок