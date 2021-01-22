Внезапно забота о детях

Доброе утро!

Пока полиция по всей России предотвращает, выбиваясь из сил, субботнюю акцию с требованием освобождения Навального, Минсельхоз думает о регулировании цен на зерно и макароны. Вот главные новости:

В Москве задержаны почти все ведущие сторонники Навального. Полиция отлавливает активистов и журналистов, чтобы вручить им предупреждения о незаконности субботней акции. TikTok переполнен роликами о Навальном.

Рядовой Шамсутдинов, застреливший восьмерых сослуживцев, приговорен к 24,5 годам колонии.

Сегодня Светлана Тихановская выступает в Совете безопасности ООН.

В США приведены к присяге трое новых сенаторов. Президент Байден в первый день работы подписал 17 указов.

Тотальная зачистка

В Москве полиция задерживает ближайших соратников Навального. Любовь Соболь провела в полиции весь четверг, к вечеру ее отпустили с административным протоколом об организации несогласованной акции. Суд состоится сегодня утром. Здесь она сама обо всем рассказывает. Задержаны также пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров (его поймали на Ленинградском вокзале). Юриста ФБК Владлена Лося (он гражданин Беларуси) высылают из России с запретом на въезд на 2,5 года, но ближайшие двое суток он проведет в участке. Адвоката Мансура Гильманова, который приехал к Лосю, избили прямо в отделе полиции. Полиция пришла домой и к главе московского штаба Навального Олегу Степанову: в квартире отключили свет и ждут, пока кто-нибудь выйдет (внутри находится девушка Степанова, сам он успел передислоцироваться, вот разговор с ним).

Перед этим полиция провела поквартирный обход 28 активистов и журналистов, чтобы вручить им предупреждение об ответственности за призывы к незаконности субботней акции. Главреда “Медиазоны” Сергея Смирнова отловили в поликлинике, куда он поехал за рецептами для матери. В Татарстане уже заведено уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам – пока против “неустановленного лица”. В Сургуте стороннику Навального угрожали сотрудники центра "Э" и ФСБ. Во Владивостоке задержана глава штаба Навального.

Генпрокуратура требует заблокировать все сайты с призывами выйти на акцию. Сервисам, которые не удаляют призывы, пригрозили штрафом до 4 млн рублей. МВД уже отреагировало на несколько роликов в TikTok, в которых герои срывают погоны с полицейской формы (будут их искать).

Особенно власти обеспокоены возможным массовым выходом молодежи. Популярная у подростков сеть TikTok переполнена соответствующими видео. Никто не понимает, являются ли эти видео выражением политических взглядов молодых пользователей или они их снимают просто потому, что тема в тренде (вот более подробный разбор). За антинавальновские видео предлагают 150 тысяч рублей, но их там мало. В подмосковной Балашихе полиция четыре часа допрашивала школьника в связи с тем, что в классе кто-то заменил портрет Путина на портрет Навального. Родители при этом не присутствовали, зато была директор школы и представитель комиссии по делам несовершеннолетних. Башкирский госуниверситет объявил 23 января учебным днем, явка строго обязательна. По родительским чатам во многих городах России разослали предупреждение о недопустимости участия в акции несовершеннолетних (вот как это происходило в Петербурге).

Адвокат Михаил Бирюков говорит, что никогда еще не сталкивался с подобной “тотальной зачисткой”, и рассказывает, какие последствия могут ждать участников протестов. ФБК, со своей стороны, обещает компенсировать штрафы.

Обитатель Матросской тишины

Фильм о дворце Путина в Геленджике набрал свыше 50 млн просмотров и обогнал по популярности предыдущий хит ФБК “Он вам не Димон”.

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова встретилась с ним в Матросской тишине – говорили через стекло по телефону. Навальный сказал, что не получил ни одного письма и передавал всем привет. Защита обжаловала заключение его под стражу – заявление подано в Мособлсуд (потому что решение выносилось в Химках). Юлия Навальная пока никак не проявлялась, но вот рассказ о том, как живут жены и подруги других российских политзаключенных.

Российским Генпрокуратуре и МИДу не понравился ответ Германии на запрос о Навальном – его назвали “неуважительным” и “бессодержательным” и отправили новый запрос. Ангела Меркель требует “очень срочно” освободить Алексея Навального, Европарламент потребовал остановить строительство "Северного потока–2" и ввести санкции против ближайшего круга Путина и телепропагандистов.

Дополнительная литература: размышления Максима Трудолюбова о том, почему Навальный не мог не вернуться в России (с философской точки зрения) и разговор с социологом Сергеем Ерофеевым (он преподает в США) об устройстве российского общества и роли Навального в нем.

Прочее российское

Рядовой Рамиль Шамсутдинов приговорен к 24,5 годам колонии строго режима за убийство восьмерых сослуживцев. Ранее присяжные решили, что к нему должно быть проявлено снисхождение в связи с дедовщиной в части, поэтому пожизненный срок ему дать не могли.

Глав иркутских СИЗО-1 и ИК-6 отстранили от работы после обвинений в пытках.

В Подмосковье задержаны два подростка – их подозревают в подготовке нападения на школы.

Росреестр засекретил недвижимость братьев Мазараки – героев расследования Ивана Голунова о рынке ритуальных услуг.

ЕСПЧ вынес решение по жалобе Грузии о войне в Осетии 2008 года: Россия несет ответственность за задержание грузинских пленных и их пытки.

Албания объявила российского дипломата персоной нон грата – якобы из-за нарушения ковидных запретов.

Белорусское

Сегодня Светлана Тихановская выступает в Совете безопасности ООН. Представители России обещали присутствовать.

В Бресте началось рассмотрение дела о хороводах в лесу – одного из самых массовых, в нем 50 человек обвиняемых. Вот рассказ журналистки, освещающей процесс.

В Москве задержали многократного чемпиона мира по тайскому боксу Алексея Кудина. В Беларуси против него заведено уголовное дело, он будет просить убежища в России.

США возвращаются к норме

В первый день своего президентства Джо Байден подписал 17 указов (девять из них отменяли соответствующие директивы Трампа). По оценке американистки Виктории Журавлевой, Америка возвращается к нормальности. Спецслужбам уже поручено разобраться с “российскими” историями последнего времени: кибератаками на американские правительственные ведомства (Трамп отказался признать, что за ними стоит Россия) и применением химического оружия к Алексею Навальному.

Об изменениях, которые Байден попросил сделать в Овальном кабинете после отъезда Трампа, рассказано здесь (чьи именно портреты и бюсты там присутствуют, оказывается, очень важно).

В Сенате США приведены к присяге трое новых сенаторов, сейчас там идет утверждение членов кабинета Байдена – он будет самым разнообразным (diverse) в истории, белые мужчины составляют в нем лишь треть.

Пожар и теракт

При пожаре в доме престарелых в Харькове 15 человек погибли и еще 11 пострадали. Это частный дом престарелых, городские власти утверждают, что он работал незаконно.

Жертвами двух взрывов на рынке в Багдаде стали свыше 30 человек, еще 110 пострадали. Взрывы осуществили смертники – подобного в Ираке не случалось с 2018 года. Позже ответственность взяло на себя ИГ.

Хроники пандемии

По данным на утро четверга, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 21 887 (это снова рост). Число инфицированных в стране с начала эпидемии составляет 3 миллиона 655 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру среды 67 832 человек (+612 за сутки – это рекорд в новом году). В Москве открылись музеи и библиотеки, кинотеатрам разрешили половинную заполняемость залов.

Венгрия первой из стран ЕС зарегистрировала российскую вакцину “Спутник V”, поставки должны начаться в феврале. На уровне ЕС “Спутник” пока не одобрен.

Президент США Джо Байден представил свою стратегию по борьбе с пандемией и уже подписал соответствующие указы: для въезжающих из-за рубежа введен 14-дневный карантин, масштабы тестирования будут увеличены, маски станут обязательными.

В Великобритании второй год подряд отменяют фестиваль Гластонбери. После второй отмены он может уже и не возобновиться. Олимпийские игры в Токио, скорее всего, тоже отменят.

Пандемия привела к падению правительства Монголии. В Кыргызстане представлен доклад по итогам работы комиссии, расследовавшей провальную подготовку к первой волне.

Шесть ссылок

Советское. Отрывок из “Книги тишины” музыковеда Сергея Румянцева (изд-во “Бослен”) о раннесоветской шумовой музыке. Или рассказ о судьбе советского писателя-мистика Альфреда Хейдока (1892–1990), сейчас почти забытого.

Отрывок из “Книги тишины” музыковеда Сергея Румянцева (изд-во “Бослен”) о раннесоветской шумовой музыке. Или рассказ о судьбе советского писателя-мистика Альфреда Хейдока (1892–1990), сейчас почти забытого. Мир иной. Фрагмент из книги Скотта Брюса “Ад: История идеи и ее земные воплощения” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о иезуитской технике визуализации ужасов Преисподней. Или рассказ о том, как функция волшебного помощника (Серого Волка или говорящей яблони) перекочевывает из сказок в современную детскую литературу и фэнтези.

Фрагмент из книги Скотта Брюса “Ад: История идеи и ее земные воплощения” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о иезуитской технике визуализации ужасов Преисподней. Или рассказ о том, как функция волшебного помощника (Серого Волка или говорящей яблони) перекочевывает из сказок в современную детскую литературу и фэнтези. (Больное) тело. Краткая история методов изучения человеческого тела. Или фрагмент из книги Ульрике Мозер “Чахотка: другая история немецкого общества” (изд-во НЛО).

Краткая история методов изучения человеческого тела. Или фрагмент из книги Ульрике Мозер “Чахотка: другая история немецкого общества” (изд-во НЛО). Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок