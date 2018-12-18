Кремлевская дружина в церковном хоре

Доброе утро!

Из всех искусств важнейшим наконец-то стал цирк: вся Россия следит, как дрессировщик Запашный жалуется Путину на засилье Cirque du Soleil, Украина собирается законодательно запрещать цирк с дикими животными. Внецирковые новости тоже слегка отдают цирком:

Путин признал, что Свидетели Иеговы тоже христиане, но в остальном кругом одни террористы: Кремль опубликовал стенограмму второй части беседы президента России с Советом по правам человека при президенте России.

Родственники погибших в ДТП, устроенном двоюродным братом Кадырова, попросили Кадырова не наказывать своего двоюродного брата.

Генассамблея ООН приняла предложенную Киевом резолюцию о милитаризации Азовского моря. США не исключают введения новых санкций в отношении России.

Тереза Мэй назначила голосование по договору о брекзите на 14 января. Лидер оппозиции Джереми Корбин внес предложение о вотуме недоверия премьеру.

“Чушь полная”

На сайте Кремля опубликовали стенограмму не попавшей в трансляцию части беседы Путина с членами Совета по правам человека при Путине. Из нее выяснилось, что Путин прекрасно осведомлен о “террористической опасности” сообществ “Сеть” и “Новое величие” и, соответственно, о поддержке этих “террористов” со стороны правозащитника Льва Пономарева.

Кроме того, Путин считает митинги крайне опасными (долго рассуждал о Париже, объясняя, что лучше митингов не допускать, чем потом их разгонять), амнистию – ненужной, а освобождение Олега Сенцова – невозможным. Зато президент России признал, что Свидетели Иеговы тоже христиане, а их внесение в список экстремистских организаций – “чушь полная”.

Олигархи, казаки, благодарные родственники

Миллиардеры Дерипаска, Вексельберг и глава ВТБ Костин поедут в Давос, сказал глава Минэкономразвития России Максим Орешкин. И это не было бы новостью, если бы мы не знали, на каких условиях: платежи, связанные с их участием в форуме, не должны проходить через американские банки, граждане США не будут допущены к взаимодействию с ними, для организации визита нельзя даже посылать емейлы через американские почтовые сервера, троица не сможет участвовать в организованных американцами мероприятиях и т.д.

В общежитии Российского государственного геологоразведочного университета в Москве прошел загадочный полицейский рейд, закончившийся массовыми (по слухам) задержаниями студентов-ингушей.

Родственники семьи, погибшей в ДТП в Грозном, обратились к Рамзану Кадырову с просьбой не наказывать и не увольнять с поста главу Шалинского района, двоюродного брата Кадырова Турпал-Али Ибрагимова. В соцсетях именно его называют виновником аварии, в которой погибла семья из трех человек.

В Волгограде казаки при содействии полиции разогнали одиночные пикеты ЛГБТ-активистов, приуроченные к годовщине принятия в СССР закона, каравшего за добровольные гомосексуальные отношения между мужчинами (17 декабря 1933 года).

В Пскове при Свято-Троицком кафедральном соборе открылся военно-патриотический клуб "Кремлевская дружина", где детей буду учить стрелять и выживать в экстремальных условиях. И еще церковному пению.

Россия в кольце врагов

Генассамблея ООН поддержала внесенную Украиной резолюцию, выражающую серьезную озабоченность проводимой Россией милитаризацией Крыма и Азовского моря. За проголосовали 66 стран, против – 19, 72 воздержались. США не исключили введения новых санкций в отношении России в связи с захватом украинских моряков в Керченском проливе.

Новое исследование о технической стороне предполагаемого вмешательства России в американские выборы свидетельствует, что тролли из “Агентства интернет-исследований” использовали все крупные социальные сети, чтобы повлиять на мнение избирателей, их действия затронули каждого третьего американца, а соцсети запоздало на это реагировали.

Французская Le Monde утверждает, что куратор “Агентства интернет-исследований”, “повар Путина” Евгений Пригожин лично участвовал в переговорах с военными группировками в ЦАР и что теперь Франция намерена бороться с российским присутствием в республике.

ФСБ запретила эстонскому правозащитнику въезд в Россию на 55 лет.

Синод УПЦ МП отстранил от должности двух митрополитов, участвовавших в Объединительном соборе Украинской православной церкви, Константинополь принял их в свою юрисдикцию. (Интервью нового главы Украинской церкви читайте здесь).

Трудности премьеров (и одного президента)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила парламентское голосование по договору о брекзите на 14 января. Лидеру оппозиции Джереми Корбину кажется, что это слишком поздно, поэтому он внес предложение о вотуме недоверия премьеру.

В Венгрии пятый день продолжаются (англ.) массовые антиправительственные (точнее, направленные против премьера Венгрии Виктора Орбана) демонстрации, спровоцированные реформой трудового кодекса и учреждением новых судов. Теперь протестующие собираются у здания государственного телевидения с требованием зачитать в эфире их требования. Охрана выкинула из здания вошедших туда оппозиционных депутатов.

Сегодня суд в США вынесет приговор бывшему советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну. Здесь список юридических проблем Дональда Трампа.

Шесть ссылок

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Семь Сорок